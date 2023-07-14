Замглавы Минфина сообщил о грядущих изменениях при расчете нефтяных налогов

Россия с 2024 года может перейти на российский внебиржевой индекс при расчете налогов для нефтяной отрасли. Кроме того, с 1 сентября текущего года предлагается уменьшить дисконт сорта Urals, используемый для расчета НДПИ и НДД, до $20. Об этом сообщил замминистра финансов РФ Алексей Сазанов во время заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам, на котором рассматривались поправки в Налоговый кодекс.

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«Сейчас пока сохраняется расчет налогов на основе котировки Urals, рассчитываемой агентством Argus на базисе CIF в европейских портах. Однако с 1 января 2024 года Argus перестанет публиковать эту котировку. Мы переходим на российский внебиржевой индекс, увеличенный на $4 за баррель, это отражает стоимость доставки», — цитирует ТАСС Сазанова.

Замминистра также сообщил, что начиная с 1 сентября 2023 года предлагается уменьшить дисконт российской нефти Urals к бенчмарку Brent, используемый для целей расчета НДПИ и НДД, до $20. С 1 июля предельный размер дисконта составляет $25, напомнил Сазанов.

