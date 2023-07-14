Элла Памфилова: Запад ведет работу по «сносу» президентских выборов в России

Запад целенаправленно ведет работу по вмешательству в предстоящие президентские выборы в России. Такое мнение высказала глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова в интервью журналистам радио Sputnik. Как указывает спикер, в своей деятельности западные представители опираются как на лиц, покинувших страну, так и на тех, кто остался в России, но работает против нее.

«Я ответственно могу сказать уже сейчас, какая идет работа по сносу президентских выборов, которые будут, потому что там тоже враги, которые нас хотят уничтожить, понимают, как много от этого зависит. Как работают? Работают сбежавшие крысы, которые вместе с ними, работают те, кому приказали здесь остаться, и они далеко не спящие, они затаившиеся, они работают, готовятся. Это тоже интрига, мы справимся. Но будет легко? Нет, не будет легко», — сказала Памфилова.

Также глава Центризбиркома заявила, что нельзя допускать проигрыша даже при полной беспринципности противника. «К сожалению, информационно в целом проигрываем той стороне, потому что нас сдерживают определенные вещи, благородство, а это абсолютное зло, для них нет никаких кретериев, границ, именно поэтому вот это вранье до бесконечности. Поэтому мы не имеем права проигрывать даже в этой ситуации», — заявила Памфилова.

Напомним, выборы президента пройдут в 2024 году, в соответствии с Конституцией РФ. Действующий глава государства, Владимир Путин, пока не озвучил своего согласия участвовать в президентской гонке, хотя и не исключил такого участия.

