Юг Европы атаковали Цербер с Хароном

Итальянские метеорологи не зря назвали волну жары, пришедшую из Сахары, Цербером. Потому что она так же страшна, как этот трехглавый змеехвостый пес из древнегреческой мифологии, охранявший подземное царство. Она так же страшна, например, потому что земля, скажем, в Испании на этой неделе прогревалась до 60°С и выше. В этом году погода, кстати, уже установила в королевстве национальный рекорд апреля - 38,8°С.

Не удивительно, что власти на севере континента, где сейчас тоже жарко, но где аномальная жара в последние дни все же несколько ослабла, а также в США и на других континентах предупреждают своих граждан не отдыхать сейчас в Испании, Италии, Греции, Хорватии, на юге Франции, в Турции и на островах (Мальта, Кипр и т.д.), потому что это опасно для жизни, и напоминают, что в прошлом году летняя жара унесла жизни 61672 европейцев. Власти также советуют отменить запланированные поездки в эти средиземноморские страны и сдать билеты и путевки, потому что метеорологи не видят признаков того, что жара в ближайшие дни спадет. Скорее всего, страшная жара продержится на юге континента еще пару недель. Цербер, правда, 14 июля Европу, скорее всего, покинет, но его сменит новый антициклон с таким же говорящим именем – Харон. Так древние греки называли лодочника, перевозившего души мертвых через реку Стикс в подземное царство мертвых.