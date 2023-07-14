Юг Европы атаковали Цербер с Хароном

Итальянские метеорологи не зря назвали волну жары, пришедшую из Сахары, Цербером. Потому что она так же страшна, как этот трехглавый змеехвостый пес из древнегреческой мифологии, охранявший подземное царство. Она так же страшна, например, потому что земля, скажем, в Испании на этой неделе прогревалась до 60°С и выше. В этом году погода, кстати, уже установила в королевстве национальный рекорд апреля - 38,8°С.
Не удивительно, что власти на севере континента, где сейчас тоже жарко, но где аномальная жара в последние дни все же несколько ослабла, а также в США и на других континентах предупреждают своих граждан не отдыхать сейчас в Испании, Италии, Греции, Хорватии, на юге Франции, в Турции и на островах (Мальта, Кипр и т.д.), потому что это опасно для жизни, и напоминают, что в прошлом году летняя жара унесла жизни 61672 европейцев. Власти также советуют отменить запланированные поездки в эти средиземноморские страны и сдать билеты и путевки, потому что метеорологи не видят признаков того, что жара в ближайшие дни спадет. Скорее всего, страшная жара продержится на юге континента еще пару недель. Цербер, правда, 14 июля Европу, скорее всего, покинет, но его сменит новый антициклон с таким же говорящим именем – Харон. Так древние греки называли лодочника, перевозившего души мертвых через реку Стикс в подземное царство мертвых.
Сейчас температура на Средиземноморье на 8-13° выше нормы. Так, в испанской Малаге 12 июля столбик термометра в полдень поднялся до 43°. Такая погода на юге Испании, по прогнозам метеорологов, сохранится до 26 июля.
В трех десятках итальянских городов, включая Флоренцию, Болонью и Рим, из-за жары объявлен красный уровень опасности, означающий риск летального исхода. В отдельных частях полуострова в пятницу температура поднимется выше 45°. Согласно одному из прогнозов, на Сицилии и Сардинии столбики термометров могут подняться до 48°.
На Апеннинах уже есть первая и, к сожалению, наверняка далеко не последняя жертва жары: 44-летний дорожный рабочий из Лоди скончался в больнице от солнечного удара. Работодателей попросили в следующие пару недель не отправлять работников работать на улицу с 12 до 17 часов. В Риме, кстати, в больницы попали несколько туристов. Жертв солнечных ударов наверняка прибавится, потому что 14 июля, например, в отдельных районах ждут 45-градусную жару. Температурный рекорд Европы был установлен на Сицилии 11 августа 2021 г. и равен 48,8°. Метеорологи, кстати, не исключают возможности, что в эти выходные он будет побит.
В Италии летом прошлого года была самая высокая смертность: на полуостров пришлись 29% всех летальных исходов в Европе. От летней жары в 2022 году погибли ок. 18 тыс. итальянцев. Ситуацию осложняет низкое число кондиционеров: в Италии кондиционеры установлены менее чем в каждом десятом доме или квартире. Для сравнения: в США этот показатель в 9 раз выше – 90%.
На Кипре температура сейчас в районе 40° внизу и в районе 32° в горах, но в выходные она должна подняться на несколько градусов.
Влияние Цербера и вскоре Харона простирается не только на средиземноморские страны. В таких странах, как, к примеру, Сербия и Венгрия, тоже объявлены предупреждения об аномальной жаре.
Что касается отдыха и советов, то метеорологи советуют ехать сейчас, например, в Исландию, где, как минимум, до среды, 19 июля, столбики термометров не будут подниматься выше 15°. К слову, температурный рекорд в Исландии был установлен в 1939 году и равен 30°С.