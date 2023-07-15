Антироссийские санкции негативно сказываются на малом и среднем бизнесе Италии

«В Италии говорят, что ничего страшного нет, надо просто переориентироваться на другие страны. В реальности это не так», – заявил в интервью РИА «Новости» президент Итало-российской торговой палаты Фердинандо Пелаццо.

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Раньше объем поставок товаров и продукции в Россию достигал 4% от всего итальянского экспорта; теперь же этот показатель упал более чем вчетверо – до 0,9%.

Пелаццо отметил, что Россия покупала большой объем продукции у малых и средних предпринимателей. Многие из них – особенно производители обуви – выпускают качественную продукцию, но являются семейными компаниями, у которых не всегда есть структура, чтобы заниматься экспортной деятельностью. Такие предприятия, бренды которых на мировом рынке мало известны, получали возможность экспорта за счет логистики, которую предоставляли им российские партнеры.



В качестве еще одного примера Пелаццо упомянул экспорт оборудования, которое производят в двух провинциях Италии в Ломбардии. Он отметил, что это очень качественная продукция, не уступающая немецкой, но более дешевая. Уже 20 лет эти предприятия работают напрямую с Россией, которая всегда была для них интересным рынком.

«Но сейчас санкции сильно влияют и на этот сектор. Они рискуют серьезно пострадать», – заключил президент палаты.

