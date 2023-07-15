Доля китайских машин в российских таксопарках выросла в десять раз

Доля китайских автомобилей в российских таксопарках за год выросла с 3% до 30%, а до конца года показатель может увеличиться до 40–45%. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные инвестиционной транспортной компании «ГТК-Холдинг».

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По данным аналитиков в текущем году в рейтинг популярных автомобилей в таксопарках впервые вошла китайская JAC. В «ВТБ Лизинг» подтвердили широкое присутствие в отрасли китайских Chery, Geely, Haval и JAC, тогда как в первом квартале 2022 года рейтинг в таксопарках возглавляли Hyundai, Kia и Renault. По словам управляющего директора «Ситимобил» и «Таксовичкоф» Дмитрия Коваленко, доля китайских автомобилей в таксопарке значительно выросла.

«Каждый десятый пассажир такси в сегменте "Комфорт плюс" отказывается от заказа при назначении автомобиля китайского производства, опасаясь низкого уровня безопасности и менее комфортного хода. Хотя количество отказов постепенно сокращается», — отметил основатель «ГТК-Холдинг» Саид Залиев.

