«И будет все, как у Высоцкого»: Медведев предложил отправить Джонсона в психушку

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отреагировал в своем Telegram-канале на заявление бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона принять Украину в НАТО «без условий». Он предложил принять «отставного» без условий в психбольницу и процитировал «Письмо в редакцию телевизионной передачи "Очевидное — невероятное" из сумасшедшего дома — с Канатчиковой дачи» Владимира Высоцкого.

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«Его бы, отставного дурака, принять без условий в психиатрическую лечебницу. Вот там он сможет среди своих изображать крутого парня, требующего начать третью мировую», — написал Медведев.

Тогда, по его словам, будет все, как у Высоцкого: «Он то плакал, то смеялся, / То щетинился как ёж / Он над нами издевался… / Ну сумасшедший – что возьмёшь!».

Ранее Борис Джонсон в статье для издания Daily Mail заявил о необходимости принять Украину в состав НАТО без каких-либо условий и как можно скорее.