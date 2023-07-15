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Лавров открыл генконсульство РФ на тайском острове Пхукет

15 июля 2023, 13:48

Глава МИД РФ пообещал расширить дипломатическое присутствие в дружественных странах Юго-Восточной Азии

vk.com/mid

На тайском острове Пхукет состоялось открытие Генерального консульства России, сообщили в пресс-службе МИД РФ. Россия планирует открыть дипломатические представительства и в других странах Юго-Восточной Азии, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на торжественной церемонии.

«Открытие генконсульства в Пхукете — важный, но не последний шаг по расширению дипломатического присутствия в странах Юго-Восточной Азии. В наших планах открытие представительств в других дружественных нам странах», — цитирует ТАСС Лаврова.

Министр иностранных дел РФ отметил, что Таиланд — одна из тех стран, где создаются хорошие условия для россиян. На встрече с главой МИД Таиланда Доном Праматвинаем Лавров обсудил также вопрос об использовании в стране карт российской платежной системы «Мир». Это, по его словам, могло бы придать дополнительный импульс увеличению туристического потока.
 