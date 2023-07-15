Минобороны объявило о завершении весеннего призыва «в сложной обстановке»

Начиная с 1 апреля, для прохождения военной службы по призыву в Вооруженные силы РФ и другие воинские формирования призвано и направлено 147 тыс. человек, сообщили в пресс-службе Минобороны. В ведомстве подчеркнули, что сотрудники военкоматов справились с государственной задачей в условиях негативного воздействия со стороны зарубежных СМИ, направленного на срыв призыва, а также дискредитацию ВС РФ.

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«Главным организационно-мобилизационным управлением Генерального штаба ВС РФ была организована система контроля за ходом призыва граждан на военную службу на всех уровнях и работа "прямых телефонных линий", на которые поступило более 1,5 тыс. звонков. При этом основная работа была возложена на сотрудников военных комиссариатов, выполнивших государственную задачу в сложной обстановке, в условиях негативного воздействия со стороны зарубежных средств массовой информации, направленного в первую очередь на срыв выполнения мероприятий призыва, а также дискредитацию ВС РФ», — говорится в сообщении Минобороны.

В ведомстве отметили, что особое внимание уделялось комплектованию научных, научно-производственных и спортивных рот. В научные и научно-производственные роты было направлено около 490 призывников, в спортивные — около 200 членов сборной России по олимпийским видам спорта.

Все призывники, по данным Минобороны, получили комплекты повседневной формы одежды, банковские и персональные электронные карты, а также несессеры. Для беспечения воинских перевозок были задействованы 14 рейсов самолетов авиации ВС РФ, девять воинских эшелонов, 153 рейса гражданской авиации, более 2 тыс. вагонов в составе пассажирских поездов и автотранспорт воинских частей. Призывники, выслужившие установленные сроки военной службы, были своевременно уволены и направлены к местам проживания, подчеркнули в ведомстве.