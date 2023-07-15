Минобороны оценило суточные потери ВСУ

За прошедшие сутки Вооруженные силы РФ нанесли поражение 73 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 93 районах проведения спецоперации. Были успешно отражены более 20 атак ВСУ на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«На Донецком направлении успешно отражены 17 атак противника. В районе населенного пункта Курдюмовка пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. Потери противника составили до 315-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также гаубица Д-30», — сообщил Конашенков.

По данным Минобороны, на Краснолиманском направлении была отражена атака ВСУ в районе Торского, а также пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. За сутки там было уничтожено более 70-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, гаубица «Д-20» и склад боеприпасов.

На Южно-Донецком направлении были отражены две атаки противника и пресечена деятельность двух групп диверсантов. На Запорожском направлении российские военные нанесли поражение скоплению живой силы и техники 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе Пятихатки и уничтожили группу диверсантов вблизи Жеребянки. Противник на этих двух направлениях потерял около 210-ти военнослужащих, пять боевых бронированных машин, два автомобиля, две гаубицы «Д-30», одну «Д-20» и склад боеприпасов.

На Купянском направлении потери противника составили до 20-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубица «Д-20» и самоходная артустановка «Гвоздика». На Херсонском направлении в течение суток было уничтожено до 30-ти военнослужащих, три автомобиля, гаубица «Мста-Б» и самоходная артустановка «Акация».

Российские средства ПВО за сутки перехватили три реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» и шесть беспилотников.



«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 455 самолетов, 242 вертолета, 5015 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 10711 танков и других боевых бронированных машин, 1138 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5462 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 11678 единиц специальной военной автомобильной техники», — уточнил Конашенков.

