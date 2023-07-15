Может умереть: патриарх вступился за отправленного в тюрьму митрополита УПЦ Павла

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе Римскому, генсекам ООН, ОБСЕ и Совета Европы, сообщив им о преследовании наместника Киево-Печерской лавры митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла. 14 июля архиерей УПЦ, находившийся ранее под домашним арестом, был взят под стражу и помещен в тюрьму, сообщается на сайте Московского патриархата.

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«Религиозный деятель не может и не должен подвергаться такого рода репрессивным мерам за свои религиозные убеждения. С большой тревогой отмечаю, что изменение меры пресечения митрополиту Павлу, человеку, находящемуся в преклонных годах, с домашнего ареста на помещение его под стражу грозит ему серьезным ухудшением здоровья и может привести к его смерти в следственном изоляторе», — говорится в обращении патриарха.

Предстоятель РПЦ подчеркнул, что решение Соломенского районного суда города Киева неправосудное и продиктовано властями Украины с целью запугать верующих, заставить их отказаться от защиты своей религиозной свободы и святынь, и является частью масштабных гонений, развернутых украинскими властями против УПЦ.

Патриарх призвал адресатов обратить внимание на происходящие на Украине гонения на каноническую УПЦ и принять все возможные меры для защиты от беззаконного преследования митрополита Павла.

