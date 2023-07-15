Доллар обвалился. Все очень рады

Прошлый год неожиданно для многих экспертов стал годом укрепления американского доллара до 20-летнего максимума. Однако в 2023 году все стало на свои места. Начавшееся не один и не два года назад ослабление американской валюты возобновилось и ускорилось. В этом году доллар ослабел по отношению к корзине главных валют почти на 13% и опустился до 15-месячного минимума.

Падение ускорилось в последние дни благодаря новости о резком замедлении инфляции в США в июне до 3%. Сейчас все громче говорят о том, что вдали уже виднеется окончание сверхжесткой и агрессивной монетарной политики главного американского банка – Федеральной резервной системы (ФРС), которая больше года с очень редкими перерывами поднимала учетную ставку в борьбе с самой высокой за четыре десятилетия инфляцией.

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Поскольку все взаимосвязано, то кто-то или что-то обязательно должен выиграть от падения американской валюты. Ослабление доллара может быть на руку отдельным американским компаниям, главным образом, экспортерам, потому что слабая национальная валюта повышает конкурентоспособность экспорта и облегчает транснациональным компаниям конвертацию доходов, заработанных в других странах, обратно в доллары.

За границей более половины своих доходов получают гиганты американского сектора высоких технологий. Сырье, в основном оцениваемое в долларах, становится при его падении более доступным для иностранных покупателей. Так, индекс S&P/Goldman Sachs Commodity Index в июле уже вырос на 4,6%. Это лучший более чем за полгода результат.

Не останутся в накладе и развивающиеся экономики, потому что чем слабее доллар, в котором деноминированы их долги, тем легче их обслуживать. Индекс MSCI International Emerging Market Currency Index в этом году уже вырос на 2,4%.

«Для рынков слабый доллар и его частая спутница – инфляция тоже является всеобщим благом,- цитирует Reuters валютного стратега Credit Suisse Альвиза Марино.- Особенно обвал доллара на руку активам за пределами США».

Обвал «зеленого» совпал со снижением ставок по американским гособлигациям, которые еще больше ослабили привлекательность американской валюты и усилило привлекательность других валют, начиная от иены и заканчивая, скажем, мексиканским песо.

Длительное падение доллара выгодно валютным биржам других стран благодаря, к примеру, кэрри-трейд в долларах, при которой на выручку от проданных долларов покупается валюта с более высокими процентными ставками, а разница становится прибылью.

В этом году уже имеется один яркий пример: когда инвесторы продавали доллары и покупали на них колумбийские песо, на которых можно сейчас за счет высокой ставки заработать до 25%.

В мире, где бал правит монетарная политика, ослабление доллара может пойти на пользу некоторым странам, потому что у них отпадает необходимость поддерживать их обваливающиеся валюты. В числе этих стран и Япония. Иена только на этой неделе окрепла по отношению к доллару на 3%. Между тем, слабая иена была большим минусом для японской экономики, в основе которой лежит импорт.

Сейчас трейдеры внимательно следят за потенциальными действиями шведского Центробанка ввиду слабости шведской кроны. Однако на текущей неделе крона окрепла по отношению к американской валюте почти на 6%. Что касается доллара, то для него это сильнейший обвал с ноября прошлого года.

Понятное дело – проводить по отношению к американскому доллару медвежью политику крайне рискованно. Во-первых, можно чего угодно ждать от возродившейся инфляции, что может привести к возврату к политике подъема учетной ставки.

В июне инфляция резко замедлилась, но американская экономика на фоне экономик других стран выглядит устойчиво. Все больше экспертов склоняются к мысли, что в недалеком будущем ФРС начнет снижать учетную ставку, но это не значит, что худшее для американской валюты позади – в течение шести ближайших шести месяцев она, скорее всего, станет еще слабее, чем сейчас.