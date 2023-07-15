Получение визы в Испанию по стартапу

Ее получателю предоставляется возможность развивать свой бизнес в Испании и заключить контракт с правительством этого государства на реализацию своего проекта. Продолжительность действия стартап визы https://www.neodom.es/ru/detail/start-up-visa/51821 составляет один год. Она позволяет продлевать ВНЖ в Испании в упрощенном порядке. Спустя пять лет проживания в этой стране появляется возможность получения ПМЖ.
Для получения ВНЖ в Испании по стартапу нужно представить проект инновационного бизнеса. У соискателя может быть действующее производство или всего лишь бизнес- план. Правительство оценивает потенциальную пользу от бизнеса и анализирует его предстоящий вклад в испанскую экономику. Подготовка к оформлению визы по данному основанию должна быть очень серьезной, поскольку проект будет оцениваться по целому ряду критериев.
К преимуществам претендента относятся владение испанским языком, опыт работы в выбранной области и наличие инвестиций. Желательно найти инвесторов в европейских государствах и получить от них письменные свидетельства поддержки.
Для оформления стартап визы заявитель должен соответствовать следующим условиям:
- гражданство государства, не являющегося членом Евросоюза;
- возраст старше восемнадцати лет;
- отсутствие судимостей и соблюдение правил нахождения на территории Испании;
- наличие успешно осуществленных проектов;
- документальное подтверждение постоянного источника доходов;
- документальное подтверждение профессиональной квалификации.
Наряду с вышеперечисленными требованиями нужно предоставить подробные сведения о стартапе.
Оформление стартап визы в Испанию состоит из следующих этапов:
- Подготовка и предоставление консультаций. Сначала специалисты компании, которая занимается оказанием этих услуг, обсуждают проект и предоставляют помощь в сборе всех требуемых документов.
- Подписание договора. Это соответствует требованиям законодательства.
- Подача документов. После сбора всей информации и документов специалисты переводят их на испанский язык и составляют резюме. Подготовленный пакет подается в регистрационный отдел.
- Получение визы. Сразу после ответа испанских властей специалисты извещают клиента, и ему остается лишь пройти непродолжительную процедуру выдачи.
В каждом конкретном случае стоимость оформления стартап визы в Испанию определяется в индивидуальном порядке, поэтому данный вопрос необходимо обсудить с представителем компании.