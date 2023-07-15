Получение визы в Испанию по стартапу

Ее получателю предоставляется возможность развивать свой бизнес в Испании и заключить контракт с правительством этого государства на реализацию своего проекта. Продолжительность действия стартап визы https://www.neodom.es/ru/detail/start-up-visa/51821 составляет один год. Она позволяет продлевать ВНЖ в Испании в упрощенном порядке. Спустя пять лет проживания в этой стране появляется возможность получения ПМЖ.

Для получения ВНЖ в Испании по стартапу нужно представить проект инновационного бизнеса. У соискателя может быть действующее производство или всего лишь бизнес- план. Правительство оценивает потенциальную пользу от бизнеса и анализирует его предстоящий вклад в испанскую экономику. Подготовка к оформлению визы по данному основанию должна быть очень серьезной, поскольку проект будет оцениваться по целому ряду критериев.

К преимуществам претендента относятся владение испанским языком, опыт работы в выбранной области и наличие инвестиций. Желательно найти инвесторов в европейских государствах и получить от них письменные свидетельства поддержки.

Для оформления стартап визы заявитель должен соответствовать следующим условиям:

гражданство государства, не являющегося членом Евросоюза;

возраст старше восемнадцати лет;

отсутствие судимостей и соблюдение правил нахождения на территории Испании;

наличие успешно осуществленных проектов;

документальное подтверждение постоянного источника доходов;

документальное подтверждение профессиональной квалификации.

Наряду с вышеперечисленными требованиями нужно предоставить подробные сведения о стартапе.

Оформление стартап визы в Испанию состоит из следующих этапов:

Подготовка и предоставление консультаций. Сначала специалисты компании, которая занимается оказанием этих услуг, обсуждают проект и предоставляют помощь в сборе всех требуемых документов.

Подписание договора. Это соответствует требованиям законодательства.

Подача документов. После сбора всей информации и документов специалисты переводят их на испанский язык и составляют резюме. Подготовленный пакет подается в регистрационный отдел.

Получение визы. Сразу после ответа испанских властей специалисты извещают клиента, и ему остается лишь пройти непродолжительную процедуру выдачи.

В каждом конкретном случае стоимость оформления стартап визы в Испанию определяется в индивидуальном порядке, поэтому данный вопрос необходимо обсудить с представителем компании.