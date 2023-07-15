Привилегия исчезнет: в ЕС обеспокоились прекращением договора о транзите газа из РФ

Украина вряд ли продлит договор о транзите российского газа в страны Евросоюза, заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко. Действие нынешнего договора истекает в 2024 году, по нему «Газпром» может экспортировать в Европу более 40 млн кубометров газа по трубопроводам, проходящим через Украину. Прекращение транзита через Украину создаст дополнительные сложности для ряда европейских стран, пишет Politico.

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«Двусторонние переговоры невозможны. Я полагаю, что к зиме 2023 года Европа вообще не будет нуждаться в российском газе», — сообщил Галущенко в интервью изданию.

Politico напоминает, что не только Украина настроена скептически по поводу транзита газа. На прошлой неделе глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что Россия может ввести санкции против «Нафтогаза» в случае дальнейших недобросовестных действий. По его словам, украинская компания продолжает попытки организовать недобросовестные судебные разбирательства в отношении транзита российского газа в Европу.

По данным издания, несмотря на ущерб, нанесенный украинской энергетической инфраструктуре за время СВО, сеть трубопроводов продолжает действовать. Газ по ним попадает в основном в Австрию, Словакию, Италию и Венгрию. Европа планирует снижать зависимость от Москвы и к 2027 году прекратить закупать у российский газ. Однако сейчас Австрия вышла по импорту российского газа на уровень до начала СВО, а Венгрия подписала соглашение о поставках дополнительных объемов к уже имеющимся 4,5 млрд кубометров газа в год. Прекращение транзита через Украину создаст дополнительные сложности для этих стран, пишет Politico.



«Если украинский транзит прекратится, поставки трубопроводного газа "Газпрома" в ЕС могут сократиться до 10-16 млрд кубометров (это от 45 до 73% от текущего уровня)», — говорится в свежей аналитике Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета.

Исходя из этих данных, в Европе может возникнуть дефицит газа уже к 2025 году, то есть до того, как появятся дополнительные мощности по производству сжиженного природного газа из США и Катара, предупреждает издание.

«Сохранение трубопровода в живых означает, что, возможно, в будущем есть шанс вернуть все на прежние места. Но если потоки будут остановлены, то существует риск, что они будут полностью демонтированы и привилегия, которой обладали европейские страны в прошлом, получая доступ к дешевому сибирскому газу, исчезнет навсегда», — считает старший научный сотрудник экономического аналитического центра Брейгеля Георг Закман.

При этом гендиректор «Нафтогаза» Алексей Чернышев заявил Politico, что долгосрочной целью Украины является увеличение собственной добычи газа для удовлетворения спроса ЕС.

