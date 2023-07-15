«Работаем, братья»: Симоньян отреагировала на предотвращенное покушение

В ФСБ сообщили о предотвращенном покушении на главного редактора телеканала RT и МИА «Россия сегодня» Маргариты Симоньян, а также на Ксению Собчак. Симоньян в своем Telegram-канале похвалила работу спецслужб. Она также прокомментировала новость об избрании меры пресечения членам неонацистской группировки, предложив отправить их к своему отцу на перевоспитание.

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«ФСБ вместе с МВД и СК задержали группу, которая по заказу Украины готовила мое убийство. Следили за мной, знали все мои адреса. Работаем, братья!», — написала Симоньян.

Ранее в ФСБ сообщили, что 14 июля в Москве и Рязанской области задержали членов неонацистской группировки «Параграф-88», готовящих покушение на Симоньян и Собчак. У них изъяли автомат Калашникова, 90 патронов к нему, ножи, кастеты, резиновые дубинки, наручники, шевроны и флаги с нацисткой символикой, нацистскую литературу, а также средства связи и компьютеры с информацией, подтверждающей их преступные намерения. Задержанные рассказали, что действовали по заданию СБУ за вознаграждение в размере 1,5 млн рублей за каждое убийство.

По данным РИА Новости, Басманный суд Москвы уже рассматривает вопрос об аресте фигурантов дела.

«Отдайте их бате моему на перевоспитание. Он из них сделает настоящих мужиков», — прокомментировала Симоньян эту новость.

Как уточняет ТАСС, в покушении подозреваются шесть членов ультраправой организации, часть из них являются несовершеннолетними.

