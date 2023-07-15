Синоптики спрогнозировали, какими будут «самые жаркие дни года»

В предстоящее воскресенье температура после субботних +15…+20°, повысится до +19…+24°, а с началом новой недели воздух в центральных областях Европейской России прогреется до +24…+29°. Однако жаркое лето продлится недолго, уже к концу недели вновь похолодает, что совсем не соответствует календарю, так как именно на это время приходятся самые жаркие дни года, сообщили в центре погоды «Фобос».

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«С началом новой недели в регион вернется лето – в теплом секторе североатлантического циклона вероятность дождей будет невелика, а воздух прогреется до +24…+29°. Тепло будет и во вторник, однако после полудня Центральный округ окажется на пути холодного атмосферного фронта, он принесет с собой грозовые дожди и начнет ограничивать дневной прогрев, в результате днем уже не выше +22…+27°», — сообщили синоптики.

В среду, по их данным, в регионы средней полосы начнет поступать холодный воздух. На фоне кратковременных дождей будет уже не теплее +17…+22°. Дожди прогнозируются до конца рабочей недели, дневная температура при этом будет находиться в пределах +18…+23°.

«Это совсем не соответствует календарю, так как именно на это время приходятся самые жаркие дни года, например, в столице по новым климатическим нормам с 16 по 23 июля среднесуточная температура воздуха достигает максимума года +19,8°», — уточнили в центре погоды.

