Стихия обрушилась на Туапсинский район второй раз за неделю

Из-за сильного ливня в Туапсинском районе вышла из берегов река Нечепсухо в районе села Подхребтовое. В поселке Новомихайловский смыло пешеходный мост, подтопило 25 придомовых территорий, спасатели эвакуировали 15 человек, сообщается в Telegram-канале МЧС Кубани.

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«В результате выпадения залповых осадков (до 20мм) 15 июля в Туапсинском районе произошло поднятие уровня рек Нечепсухо и Псебе. В результате в пгт. Новомихайловский подтопило 25 придомовых территорий, в 15 домов зашла вода. Проведена эвакуация 15 человек пгт. Новомихайловский из зоны подтопления», — сообщили в региональном МЧС.

Спасатели предупредили 15 июля жителей и гостей региона о ливнях с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 23 м/с, а также об опасности формирования смерчей на участке от Анапы до Магри.

В ночь на 12 июля в Туапсинском районе выпали три месячные нормы осадков (более 280 мм), произошел подъем воды в реках Нечепсухо, Шапсухо и Дефани. В Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях был введен режим ЧС. В этих поселениях подтопило жилые дома, районную больницу, четыре детских сада, пять школ, центр детского творчества, стадион и здание администрации. В результате непогоды пять человек погибли, еще один числится пропавшим без вести.

