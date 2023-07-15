«Уматывай назад»: в Армении растет недовольство русскими релокантами

Россияне, бежавшие в Армению из страха перед мобилизацией, оказались отнюдь не в дружественной обстановке. Местные жители винят именно «этих русских» в росте цен на товары, а в особенности — на аренду и покупку жилья, сообщает Figaro.

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«Русские, особенно айтишники, могут себе позволить платить за аренду, как в Москве или Берлине. И на этом наживаются армянские собственники. Но мы не имеем возможности жить достойно. Наша арендная плата выросла с 220 евро в месяц до 550 евро, мы первый раз переехали. Потом новые повышения. Мы три раза уже переезжали. В итоге всей семьей переселились в гараж за 150 евро в месяц», — рассказала 36-летняя медсестра Парандзем Вартанян.

Как сообщили изданию местные жители, на рынке недвижимости Еревана цены выросли в два, а то и в три раза. Часто стали попадаться объявления о сдаче квартиры «для русской семьи». Армянам это сразу напомнило постсоветские времена, когда в России их соотечественники сталкивались с обижавшими их объявлениями «Сдам жилье славянам». Молодой москвич Матвей, приехавший в Ереван в марте 2022 года, рассказал, что платил 1500 евро за аренду в Москве, а здесь платит 1700 евро за то, чтобы жить в центре города.

Как пишет французское издание, многие россияне считают Армению неким шлюзом, где они могут комфортно жить в ожидании получения визы в Европу. При этом многие местные расценивают это как неуважение.

«Они приезжают к нам, живут лучше нас, везде говорят по-русски. Иногда очень надменно себя ведут, хотя могли бы постыдиться того факта, что из-за них цены выросли в три раза. Для них это повышение – пустяк, но для нас – это просто разрушение привычной жизнь», — рассказал житель Еревана Тарон.

Молодой москвич Даня признался, что не чувствует себя в Армении по-настоящему хорошо и в безопасности. Армянское общество, по его словам, более консервативно, чем российское, ему каждый день делают замечания, спрашивают, почему он так одевается, что за серьга у него в ухе, в итоге разговор часто заканчивается фразой: «Уматывай назад в свою Россию».

