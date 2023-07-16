Дорогие и бесполезные: через немецкие СПГ-терминалы практически не импортируется газ

Германия тратит миллиарды евро на строительство терминалов для приема сжиженного природного газа (СПГ), стремясь перестать зависеть от российского газа. Однако за полгода работы трех первых в стране плавучих станций через них было импортировано всего 6,4% закупленного газа, сообщает немецкий телеканал Das Erste.

Статья по теме: Немецкий регион взбунтовался против строительства терминала для сжиженного газа

По данным Федерального сетевого агентства, в первом полугодии страна импортировала в общей сложности около 526 ТВт-ч газа, почти половину из них — из Норвегии. При этом через три СПГ-терминала в Вильгельмсхафене, Брунсбюттеле и Любмине было поставлено 33,8 ТВт-ч, то есть всего 6,4%. Так, через Вильгельмсхафен было импортировано около 21,8 ТВт-ч газа, через Брунсбюттель — 5,2 ТВт-ч, а через терминал в Любмине — чуть менее 7 ТВт-ч. По информации Немецкой ассоциации энергетической и водной промышленности, страна получает большую часть СПГ из США.

«На этот год федеральное правительство объявило о наращивании импорта СПГ до 13,5 млрд кубометров газа. Это соответствует более чем 130 ТВт-ч и, таким образом, примерно в четыре раза превышает количество СПГ, фактически импортированного в первой половине года. К 2027 году ожидается даже увеличение импортных мощностей примерно до 54 млрд кубометров», — сообщает телеканал.

В стране уже ведется строительство новых СПГ-терминалов, в частности, в Штаде в Нижней Саксонии и Мукране на острове Рюген, несмотря на сопротивление жителей и экологических ассоциаций. Правительство Германии выделило уже €9,8 млрд до 2038 года на преодоление зависимости от российского газа. Министерство экономики предвидит еще большие расходы, а критики опасаются, что будут созданы избыточные мощности, большие, чем необходимо для замены предыдущего импорта газа из России, заключает телеканал Das Erste.