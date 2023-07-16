Исход конфликта будет решаться на заводах: Запад пообещал Украине оружие, которого нет

Все обещания, данные Украине на саммите НАТО, мало что значат, поскольку арсеналы Запада и его промышленная база сокращаются. Потребуются годы, чтобы обеспечить нужный рост производства снарядов и военной техники, пока же для текущих поставок украинцам США занимают или закупают артиллерийские снаряды у Южной Кореи, а положение на европейских заводах еще плачевнее. Крупные производители медлят с расширением производства, раздумывая о сроках завершения конфликта на Украине, пишет Bloomberg.

Статья по теме: Киев после саммита НАТО взялся утилизировать своих солдат

«Вооруженные силы европейских членов НАТО и Европейского союза истощены, их техника страдает хронической неисправностью, а боеприпасов не хватает. Слабость европейских арсеналов наряду с ограниченными возможностями по их пополнению ставит острые вопросы о том, способна ли европейская промышленность оказывать Украине дальнейшую военную поддержку в необходимых масштабах и с требуемой скоростью», — говорится в недавней публикации Международного института стратегических исследований.

По данным Bloomberg, британская компания BAE Systems заявила Пентагону, что ей потребуется минимум 2,5 года, чтобы возобновить производство гаубиц M777, одного из ключевых вооружений для обороны Украины. На дополнительный выпуск 155-мм снарядов уйдет примерно столько же времени. Немецкая компания Rheinmetall сообщила, что в связи со сроками производства специализированной стали и электронных компонентов ремонт и модернизация боевых танков займет как минимум год. Французское правительство недавно обратилось к MBDA Missile Systems с просьбой нарастить производство систем ПВО Mistral с нынешнего уровня в 20 единиц в месяц, но ему пообещали лишь максимальный рост до 40 единиц к 2025 году. Кроме того, цены на сырье для производства вооружения, добываемое за пределами ЕС, выросли астрономически, подчеркивает издание.

«Все крупные производители медлят с расширением: вдруг конфликт на Украине закончится, и правительства раздумают перевооружаться. Порицать корпоративную Европу за близорукость несправедливо: она находится во власти правительств, наотрез отказывающихся видеть дальше следующего вторника», — пишет обозреватель Макс Гастингс.

В заключении Международного института стратегических исследований также говорится, что несмотря на все громкие слова, после начала боевых действий на Украине, «ни крупной рекапитализации вооруженных сил, ни масштабных закупок для повышения потенциала не произошло, причем даже в Великобритании, которая громче всех бьет себя в грудь, бросая вызов Москве».

Рассуждая о состоянии американского ОПК, обозреватель подчеркивает, что если во время Второй мировой войны почти 90% национальных мощностей по производству самолетов, кораблей, орудий и боеприпасов принадлежало правительству США, то сегодня почти все новые закупки приходятся на частный сектор. И несмотря на конфликт в Европе, крупные американские подрядчики отстаивают дорогостоящие программы — межконтинентальные баллистические ракеты, бомбардировщики-невидимки и тому подобное — а не относительно низкотехнологичное вооружение, необходимое украинцам.

«Украина — историческое испытание воли и стойкости Запада. И не впервые исход этой борьбы будет решаться не только на полях сражений, но и на западных заводах», — резюмирует автор публикации.

