«Оставляем право на зеркальные действия»: Путин ответил на поставки кассетных снарядов Киеву

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия оставляет за собой право использовать кассетные боеприпасы в ответ на применение их Украиной. Он также отметил, что в стране имеется достаточный запас таких снарядов, которые до сих пор не применялись, так как в них не было необходимости. Комментарий президента телеканалу «Россия-1» опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

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«Оценку кассетным боеприпасам дала сама администрация США устами своих сотрудников некоторое время назад, когда использование кассетных боеприпасов было названо самой администрацией США преступлением. Вот, я думаю, к этому и надо так относиться», — заявил Путин.

Президент считает, что США поставляют Украине кассетные боеприпасы «не от хорошей жизни», а потому что испытывают «дефицит боеприпасов вообще». По его словам, украинская армия за сутки боевых действий тратит до 5-6 тыс. снарядов 155-го калибра, а США производят их 15 тысяч в месяц.

«Хочу отметить, что в Российской Федерации достаточный запас различного рода кассетных боеприпасов, различного рода. До сих пор мы этого не делали, не применяли… Но конечно,если они будут применяться против нас, мы оставляем за собой право на зеркальные действия», — заключил Путин.

