За прошедшие сутки Вооруженные силы РФ нанесли поражение 89 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 124 районах проведения спецоперации. Были успешно отражены все попытки наступления противника на Донецком и Краснолиманском направлениях, а в районе Дылеевки ДНР поражен пункт управления 3-й штурмовой бригады ВСУ, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«На Донецком направлении успешно отражены 15 атак противника. В районах населенных пунктов Раздоловка и Ивано-Дарьевка уничтожены два склада боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ и 4-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины. В ходе боевых действий потери ВСУ составили до 270-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и пять автомобилей», — сообщил Конашенков.

По данным Минобороны, на Краснолиманском направлении были отражены три атаки ВСУ. За сутки уничтожено до ста украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубицы «Мста-Б» и Д-30, и склад боеприпасов.

На Южно-Донецком направлении пресечена деятельность группы диверсантов, на Запорожском — уничтожены два склада боеприпасов. Противник на этих двух направлениях потерял до 260-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубицы Д-20 и «Мста-Б».

На Купянском направлении были обезврежены четыре группы диверсантов. Потери противника составили более 50-ти военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей и гаубица Д-20. На Херсонском направлении в течение суток было уничтожено до 50-ти украинских военнослужащих, четыре автомобиля, три американские артсистемы М777, самоходная установка «Акация» и склад боеприпасов.

Российские средства ПВО за сутки перехватили три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, две переоборудованные в ударный вариант для поражения наземных целей ракеты ЗРК С-200 и 13 беспилотников.



«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 455 самолетов, 242 вертолета, 5028 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 10721 танк и других боевых бронированных машин, 1138 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5471 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 11698 единиц специальной военной автомобильной техники», — уточнил Конашенков.

