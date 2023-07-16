Подмосковные врачи спасли мужчину, объевшегося до разрыва пищевода

В больницу подмосковного города Видное бригада скорой помощи доставила 40-летнего мужчину с жалобами на загрудинную боль и рвоту. После обследования у него выявили спонтанный разрыв пищевода, возникший из-за переедания и грозящий ему летальным исходом. Врачи удалили пораженную часть пищевода, через несколько месяцев пациенту предстоит операция по созданию нового органа, сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.

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«Первым этапом мы удалили пораженную часть пищевода. Затем установили дренажи в плевральной полости для устранения последствий нагноения. Несколько месяцев пациент будет питаться через гастростому. Операция прошла успешно и заняла 8 часов», — рассказал заместитель главврача по медицинской части Константин Хадиков.

В пресс-службе регионального Минздрава уточнили, что пациент уже выписан на амбулаторное лечение, чувствует он себя хорошо. Через несколько месяцев мужчине предстоит реконструктивная операция по созданию искусственного пищевода, который врачи сформируют из части кишечника или желудка. Только тогда он сможет питаться естественным образом.

