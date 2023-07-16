Путин передал в управление Росимущества доли иностранных владельцев в «Балтике» и дочке Danone

Доли иностранных владельцев в АО «Данон Россия» и ООО «Пивоваренная компания "Балтика» переданы во временное управление Росимущества, соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном портале правовых актов. Ранее французский Danone и датский Carlberg, которому принадлежит «Балтика», анонсировали продажу своего российского бизнеса.

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Согласно президентскому указу, в список переданных активов включены 98,56% в капитале ООО «Пивоваренная компания "Балтика», принадлежащие Carlsberg Sverige Aktiebolag; 1,35%, принадлежащие ООО «Хоппи юнион»; и 0,09%, принадлежащие Carlsberg Deutschland GmbH.

Временное управление Росимущества вводится также в отношении 83 млрд 292,493 млн акций АО «Данон Россия», принадлежащих Produits Laitiers Frais Est Europe и 85 тыс. акций, принадлежащих ООО «Данон трейд».

Два крупных актива пищевой промышленности пополнили список бумаг, переданных во временное управление Росимуществу в рамках президентского указа от 25 апреля 2023 года. Указ «О временном управлении некоторым имуществом» был подписан связи с необходимостью безотлагательных мер в ответ на недружественные и противоречащие международному праву санкции США и других стран в отношении российских физических и юридических лиц, в том числе касающиеся ограничений прав собственности.

