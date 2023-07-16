Стала известна дальнейшая судьба разрушенной Каховской ГЭС

Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Каховская ГЭС точно будет восстановлена, так как от нее зависит орошение сухих степей Херсонской, Запорожской областей и севера Крыма. Причем водохранилище здесь играет более важную роль, нежели производство электричества, рассказал он РИА Новости.

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«Каховская гидроэлектростанция однозначно будет восстановлена, как только позволит военная обстановка. Причем в Каховском гидроэнергетическом узле более важную роль играет водохранилище, а электрическое производство — это второстепенный момент», — сообщил Сальдо.

Он подчеркнул, что ГЭС незаменима для обеспечения водного баланса южных регионов: Херсонской, Запорожской областей и Северного Крыма, от нее во многом зависит сельхозпроизводство и водоснабжение населения на этих территориях.

«Так было последние полвека, в которые экология и экономика нижнего Поднепровья полностью перестроилась и стала зависеть от Каховского водохранилища. Говоря по-простому, прокормить столько людей, сколько здесь жило ранее, без Каховской плотины не получится», — отметил он.

Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, что привело к нерегулируемому сбросу воды из водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области ниже по течению Днепра. Число погибших в результате прорыва плотины достигло 55 человек.

