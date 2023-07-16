В Иране сообщили о скором объединении с российской энергосистемой

Министр энергетики Ирана Али Акбар Мехрабиан сообщил, что Иран и Россия скоро начнут обмениваться электроэнергией через Азербайджан. В будущем Иран планирует подключиться к российской электросети через Армению и Грузию, сообщает информагентство Mehr.

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«Для обмена электроэнергией с Россией мы пошли по двум маршрутам Азербайджанская Республика и Армения-Грузия, и мы находимся в процессе окончательного согласования и реализации», — заявил Мехрабиан.

Иранский министр также добавил, что его страна стремится обмениваться электроэнергией с некоторыми соседями без оплаты.

