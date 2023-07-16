Володин получил ожидаемый ответ, проведя опрос своих подписчиков

Спикер Госдумы Вячеслав Володин инициировал в своем Telegram-канале очередной опрос подписчиков. Он спросил, правильно ли будет закупать отечественные марки автомобилей для депутатов, чиновников и сотрудников госкорпораций. Абсолютное большинство участников опроса ожидаемо поддержало эту идею.

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«Необходимо, чтобы бюджетные средства направлялись на развитие автопрома нашей страны. Считаете ли вы правильным закупать отечественные марки автомобилей для органов исполнительной власти, депутатов, бюджетных учреждений, госкорпораций?», — спросил Володин.

За полчаса проголосовали более 17 тыс. подписчиков, 89% из них поддержали предложение спикера нижней палаты парламента.

Ранее Володин инициировал опрос подписчиков на тему так называемых «наливаек» в многоквартирных домах, спросив, нужно ли им запретить продавать спиртное в ночное время.

