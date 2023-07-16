Военные отразили массированную атаку беспилотников на Севастополь

Силы противовоздушной обороны, флот и подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) отразили массированную и продолжительную атаку на Севастополь, всего были сбиты или подавлены девять беспилотников. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

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«Итого этой ночью сбили 2 БПЛА и 5 подавили силами РЭБ. Также были уничтожены 2 надводных беспилотника на внешнем рейде. Сейчас в городе все спокойно», — сообщил Развожаев.

Ранее он написал, что российский флот во взаимодействии с силами противовоздушной обороны прошедшей ночью отразил атаку вражеских БПЛА над морем в районе мыса Херсонес, вблизи Севастопольской бухты и Балаклавы. Над морем был сбит один беспилотник, еще пять подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, два надводных беспилотника уничтожены на внешнем рейде, позже был сбит еще один БПЛА в районе мыса Манганари.

Губернатор подчеркнул, что никакие объекты ни в городе, ни в акватории не пострадали.

