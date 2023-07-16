Врачи нашли особенность в развитии детей, рожденных в период пандемии

К двум годам дети, рожденные в первые месяцы пандемии, практически не отличались от своих сверстников, появившихся на свет до коронавирусных ограничений, за одним важным исключением — они явно отставали в навыках общения. Об этом говорится в исследовании ирландских педиатров, опубликованном в Archives of Disease in Childhood. Врачи наблюдали за 354 семьями с детьми, родившимися с марта по май 2020 года, оценивая их развитие в возрасте 6, 12 и 24 месяцев.

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«Мы обнаружили, что у этих запертых младенцев были крошечные социальные круги. Из-за ограничений COVID такие мероприятия, как родительские и детские группы, были отменены, и не было посещений других домов», — говорится в исследовании.

Выяснилось, что к полугодовалому возрасту таких младенцев целовали в среднем только три человека, включая их родителей, а каждый четвертый ребенок к своему первому дню рождения не встретил другого ребенка своего возраста. Также среди пандемийных детей было меньше тех, кто до года сказал свое первое слово, мог помахать рукой «пока-пока», зато гораздо больше детей могли ползать. Все это говорит о том, что дети большую часть времени проводили дома с родителями. К двум годам, согласно наблюдениям, дети тоже демонстрировали более низкие навыки по части коммуникации. При этом в других областях развития они имели такие же показатели, что и дети, рожденные до COVID. Также не было зафиксировано проблем со сном, тревожного поведения, эмоциональной активности и социальной замкнутости.

«Теперь, когда меры по борьбе с пандемией отменены, всем детям, родившимся во время пандемии, очень важно исследовать захватывающий мир. Семьи должны встречаться с родственниками и друзьями, чтобы знакомить своих детей с более широким кругом людей, а дети должны встречаться со своими сверстниками в игровых группах», — резюмировали врачи.

