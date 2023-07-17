Акции дня: бумаги X5 Retail group лидируют в ожидании отчета

Акции торговой сети X5 Retail group закончили торги на Мосбирже в понедельник, 17 июля ростом показателей. Бумаги подорожали на +4,84% до 1818 рублей за акцию.

Интерес трейдеров к бумагам вырос перед отчетом компании, который планируется опубликовать во вторник, 18 июля. «Выручка X5 Group во 2-м квартале, по нашим оценкам, могла увеличиться на 16,9% г/г, что несколько быстрее, чем в 1К23 (15,2%), несмотря на продолжившееся замедление инфляции во 2-м квартале», - считает аналитик ФГ «Финам» Анна Буйлакова.

Привлекательными считает акции ритейлера аналитик ИК «Цифра брокер» Даниил Болотских. «Компания демонстрирует отличные показатели онлайн–доставки, более эффективные показатели продаж существующих магазинов по сравнению с ближайшим конкурентом — "Магнитом". Вдобавок X5 Retail Group развивает собственную сеть дискаунтеров "Чижик", чья выручка в 2022 году увеличилась в 12 раз, до 35,9 млрд руб. В этом сегменте группа будет конкурировать с FixPrice», - считает аналитик

При этом старший аналитик Инвестбанк «Синара» Константин Белов видит риски в иностранной регистрации X5, «поскольку редомициляция — дело нескорое, следовательно, перспективы выплаты дивидендов пока остаются туманными». Между тем, в компании сохраняют рекомендации по покупке акций группы и отмечают, что компания наращивает долю на рынке.

Индекс Мосбиржи к концу торгов вырос на +0,51% до 2917,61 пунктов. Индекс РТС упал на -0,48% до 1009,79 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 20:57 мск составила 78,55 долларов за баррель (-0,98%). Российская валюта слабела – 91 руб. за доллар.