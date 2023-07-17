Автомобильный поток в Крым перенаправят с моста через новые территории

Вице-премьер российского кабинета министров Марат Хуснуллин, находящийся в Крыму, сообщил журналистам о проведении заседания правительственной комиссии по ликвидации ЧС на Крымском мосту, где в числе прочего обсуждались меры по ускорению передвижения потоков населения через сухопутный коридор в Крым и обратно и по обеспечению безопасности на территориях пролегания этого коридора.

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"Приняты ряд решений по организации проезда по новым территориям: ускорен проход через границу, ускоренная проверка документов при выезде в Ростовскую область, возможность движения круглосуточно, для чего дополнительно будут приняты меры безопасности", - цитируют слова вице-премьера СМИ

Глава ДНР Денис Пушилин обсудил со своим крымским коллегой Сергеем Аксеновым вопросы организации движения по сухопутному коридору, осветив подробности беседы в своем Телеграм-канале.

"Вводится ряд мер, которые обеспечат ускорение прохождения контрольно-пропускных пунктов на административной границе", - сообщил Пушилин, указав, что дал поручение профильным ведомствам республики обеспечить наличие топлива на АЗС по пути следования и наличие соответствующих товаров.

Помимо этого Пушилин рассказал, что всем пассажирам, которые въезжают на территорию Донецкой народной республики, в роуминге будет приходить СМС с сообщением, где будет указан адрес сайта с информацией о том, какими услугами и где можно воспользоваться по пути следования, "Проезд по сухопутному коридору будет круглосуточный (комендантский час временно не действует), при этом меры безопасности усилены", - сообщил Пушилин.

Евгений Бабицкий, руководитель Запорожской области, сообщил, что провел оперативное совещание, на котором выработан ряд необходимых мер в связи с ситуацией. "Действие комендантского часа с 22:30 до 05:00 не будет распространяться на территории Запорожской области на автомобильную дорогу М-14 "Одесса-Мелитополь-Новоазовск" от города Мелитополя до границы между Запорожской областью и Донецкой народной республикой и на автомобильную дорогу М-18 "Харьков-Симферополь-Ялта" от города Мелитополь до границы между Запорожской и Херсонской областями", - пояснил Бабицкий.

Глава Запорожья также сообщил, что для всех автомобилей, транзитно проезжающих по Азовскому кольцу, никаких препятствий и ограничений не будет.

Глава Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о результатах координации мероприятий с руководством Крыма. По информации, размещенном в Телеграм-канале политика, для ускорения проезда машин на всех трех автомобильных пунктах пропуска между Херсонщиной и Крымом будет увеличено количество персонала, а комендантский час в Херсонской области сокращается, с целью беспрепятственного прохода грузового транзитного транспорта в ночное время. Пассажирские автобусы продолжают ходить по расписанию, сообщил глава региона,

"Скоординированы мероприятия с руководством Запорожской области и Донецкой народной республикой: на всем сухопутному альтернативном маршруте, прозодящем по территории трёх регионов, проверяется работа АЗС, пунктов питания, охраняемых стоянок. Чтобы избежать пробок приняты меры по распределению транспортного потока в Ростовской области равномерно по трем пропускным пунктам. На крайний случай на всех пропускных пунктах сощдадтся пункты временного размещения для людей, предусматривается обеспечение водой, устанавливаются дополнительные туалеты", - сообщил Сальдо, добавив, что произошедшее ЧП кардинально не повлияет на ситуацию на юге России.

Также руководитель области озвучил информацию об отмене, до отдельного распоряжения, комендантского часа на маршрутах движения Джанкой - Чонгар - Новоалексеевка - Мелитополь и Армянск - Чаплинка - Аскания-Нова - Новоалексеевка - Мелитополь.

Напомним, в результате теракта на Крымском мосту, совершенного сегодня Украиной, возникли трудности с передвижением автотранспортом из Крыма и обратно, как по самому мосту так и путем паромного сообщения. Туристов и жителей крымского региона власти призвали пользоваться сухопутными маршрутами объезда, по "новым" территориям России, включая ДНР, Запорожскую и Херсонскую области.

