Баня из клееного бруса – в чём её плюсы

Клееный брус – материал экологичный, такой же как и цельное дерево, однако по прочности его можно сравнить с кирпичом. Популярность такого строительного материала постоянно растёт, он завоёвывает рынок всё больше. Причин тому можно перечислить массу, это и тепло, которое обеспечивает такое строение, его прочность и лёгкость сборки. Даже если это небольшая баня из клееного бруса, то подобные стены делают её очень привлекательной внешне. Внутренний комфорт и прочность – те критерии, которым можно только позавидовать.

В чём заключаются преимущества клееного бруса

По сравнению с обычным клееный брус гораздо теплее. Подобное возможно из-за содержания в нём синтетических клеевых составов. Они используются для скрепления ламелей. Теплозащитные свойства парной, возведённой из клееного бруса, будут превосходными. Внутри такое строение вовсе не нуждается в отделке, не требуется ни вагонка, ни что-либо другое, что обеспечивает повышенную экономию в целом.

Ещё несколько преимуществ позволяют сделать выбор в пользу такого строительного материала:

отсутствие усадки, изгибов и трещин;

оперативность монтажа и обработки;

долговечность эксплуатации;

возможность получить идеально ровную поверхность и герметичные межвенцовые соединения;

невосприимчивость к повышенным температурам и ультрафиолетовому излучению;

устойчивость к механическим повреждениям;

презентабельный внешний вид и др.

Насколько безопасен тот клей, что используется для производства клееного бруса

По безопасности подобных составов переживать не стоит, так как для изготовления клееного бруса применяют экологически чистый клей производства Швеции. Он обеспечивает стенам в бане тут самую дышащую способность, не выделяя вредных веществ даже под воздействием слишком высоких температур. Конечно, стоить такой материал будет дороже обычной древесины. Однако это вполне оправдано благодаря простоте финишной обработки как внешней, так и внутренней сторон готового строения.

Особенности возведения бани из клееного бруса

Такая технология строительства напоминает возведение бани из сруба традиционного. Однако отличия всё-таки присутствуют. В первую очередь, это отсутствие усадки и необязательная отделка фасада. Конопатить такое строение тоже не приходится.

Как показывает практика, на возведение подобного строения обычно уходит не более месяца. Привлекать строительные бригады к данному процессу не нужно, равно как и сложную технику.

Что касается фундамента, то лучше сделать выбор в пользу свайного основания, впрочем, всегда нужно ориентироваться на характеристики грунта в конкретной местности. Использование бруса позволяет возводить бани сравнительно недорого, при этом размеры их могут быть любыми, равно как и число этажей. Теплоёмкость такого материала заслуживает особого внимания, с его помощью можно сэкономить неплохие суммы на использование утеплительных материалов и снизить расходы непосредственно на отопление.