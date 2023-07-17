Поворотный момент: доллару вынесли вердикт

Эксперты спорят, как долго продлится нынешнее ослабление американского доллара, но соглашаются, что взлеты американской валюты сейчас носят временный характер и что наступил поворотный момент. Статистика утверждает, что обвал на прошлой неделе был самым сильным с 11 ноября прошлого года. Можно даже услышать мнение, что прошлая неделя, в течение которой доллар ослабел на 2%, станет для него роковой. Если долларовые скептики окажутся правы, то последствия как для американской, так и для глобальной экономики, пишет Bloomberg, будут глубокими и структурными.

После новостей о резком падении инфляции в США в июне и, естественно, тут же возникших разговоров о скором отказе ФРС от агрессивной политики поднятия учетной ставки, доллар опустился до самого низкого уровня более чем за год.

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«Мы считаем, что доллар вступает в многолетний период ослабления,- пишет в аналитической записке Стивен Барроу из Standard Bank.- Наш вывод частично основывается на том, что жесткий монетарный период в деятельности ФРС закончится и его сменит смягчение монетарной политики, что еще больше ослабит доллар…»

«Скорее всего доллар будет слабеть в предстоящие месяцы»,- соглашается Питер Вассалло из BNP Paribas Asset Management, который ставит на австралийский и новозеландский доллары, а также на норвежскую крону.

Конечно, ослабление доллара, особенно, если оно окажется продолжительным, будет иметь огромные последствия. Оно снизит импортные цены для развивающихся стран и поможет ослабить давление инфляции на них. Ослабление доллара будет способствовать укреплению других валют, например, иены, которая сама последние месяцы неуклонно снижалась. Слабый доллар повысит экспорт американских компаний за счет их партнеров в Европе, Азии и на других континентах.

Конечно, инвесторы уже неоднократно обжигались, преждевременно прогнозируя снижение учетной ставки Федрезервом, которое должно ослабить американскую валюту. Так было, например, в начале этого года, когда доллар, казалось, вот-вот вступит в затяжной период снижения. Однако вопреки ожиданиям он стабилизировался после того, как по состоянию американской экономики стало ясно, что ФРС продолжит повышать ставку. Медведям во избежание повтора ситуации полугодичной давности стоит тщательно все проанализировать, прежде чем приступать к решительным действиям на рынке. К осторожности призывает и сам американский Центробанк, который практически открытым текстом говорит, что собирается после непродолжительной паузы продолжить в этом месяце поднимать учетную ставку.

К осторожным инвесторам относится, к примеру, Джорджина Тейлор из Invesco Asset Management, которая пока еще не готова продавать доллары. Она внимательно следит за рынками и считает, что борьба ФРС с инфляцией еще не закончилась.

Майкл Кэхилл из Goldman Sachs Group Inc. объясняет, что устойчивость американской экономики должна ослабить падение доллара. Скорее всего, считает он, нынешнее ослабление американской валюты будет менее сильным, чем предыдущие. Пожалуй, для доллара очень много будет зависеть от позиции ФРС: он лишится основной поддержки, если главный банк США, не обращая внимания на ЕЦБ, решит, что инфляция больше не представляет угрозы, прекратит с ней борьбу и начнет снижать ставку.

Goldman Sachs считает такой сценарий вполне вероятным и прогнозирует, что в 2024 году доллар ослабнет по отношению к евро с нынешних 1,12 до 1,15 и что иена приблизительно со 139 за доллар укрепится до 125.

К тому же, по мнению многих экспертов, доллар США все еще значительно переоценен. Специалисты также советуют при принятии важных решений не забывать о теории улыбки доллара, согласно которой он на коне, когда американская экономика находится на резком спаде или подъеме. Когда же у экономики умеренный рост (или снижение), положение доллара шаткое, но без каких-либо обвалов.