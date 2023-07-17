Япония предлагает создать глобальный газовый резерв

Во вторник, 18 июля, в Токио открывается организованная правительством Японии и Международным энергетическим агентством (МЭА) международная конференция производителей и потребителей сжиженного природного газа (СПГ), на которой Япония планирует предложить создать для борьбы с энергетическими кризисами и стабилизации цен по подобию нефтяного стратегический газовый резерв, только в масштабах всей планеты. Правительство Страны восходящего солнца хочет, чтобы предложение о глобальном стратегическом резерве газа было включено в повестку работы встречи МЭА на уровне министров энергетики входящих в эту организацию 29 стран, которая должна состояться в феврале 2024 года.
Агентство уже потребовало от членов МЭА, включая США и Японию, создать запасы нефти не менее чем на 90 дней. Нечто подобное хотят в Токио создать и для газа.
Объединенная Европа, сильнее всех пострадавшая от прошлогоднего энергетического кризиса, уже работает над созданием стратегического резерва. Теперь же, пишет Bloomberg, нечто подобное необходимо будет разработать и создать и в масштабах планеты.
Между тем, у азиатских стран, которых в МЭА представляют Япония и Южная Корея, могут возникнуть проблемы с долгосрочным хранением газа, потому что они хранят его в сжиженном виде, а сжиженный газ со временем испаряется.