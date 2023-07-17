Глава парламента Крыма призвал к возмездию за террористический удар Киева по Крымскому мосту

Председатель крымского парламента Владимир Константинов назвал террористическим режим Киева и заявил, что лишь удары возмездия смогут остановить подобное. Заявление политика размещено в его официальном Телеграм-канале.

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«Сегодня ночью террористический режим Киева совершил новое преступление – атаковал Крымский мост. В Киеве не могли не знать, что автомобильная часть перехода – исключительно гражданский объект. Но террористов это никогда не останавливало. Не остановит и впредь. Их может остановить только лишение физической возможности нанесения таких ударов, а также – неотвратимость возмездия за каждый такой удар», – сказал Константинов, отметив, что министр обороны России обещал удары по центрам принятия решений Украины.

Глава регионального парламента также сообщил, что железнодорожное полотно от нанесенного удара не пострадало, сухопутный коридор между полуостровом и материком работает, есть паромная переправа, и выразил уверенность в оперативной ликвидации последствий украинской атаки.

Прокомментировали произошедшее и в Совете Федерации России. Член конституционного комитета СФ Александр Башкин заявил, что атака Крымского моста – месть Украины за свое неудачное контрнаступление. Сенатор выразил мнение, что в ближайшее время во стороны России последует жесткий и справедливый ответ.

Между тем, как сообщает в своем Телеграм-канале оперштаб Крыма, движение поездов по Крымскому мосту возобновлено. Первый поезд «Симферополь – Москва» уже последовал в сторону Краснодарского края.

Напомним, сегодня в половине пятого утра глава Крыма Сергей Аксенов сообщил в соцсетях, что движение по Крымскому мосту остановлено из-за ЧП в районе 145 опоры со стороны Краснодарского края. Перекрытие ж/д сообщения вызвало пробки на крымской переправе. В Минтрансе заявили, что опоры моста не повреждены.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Телеграм-канале сообщил, что в результате ЧП пострадала семья из трех человек, жителей Белгородчины. Погибли двое взрослых супругов, их восьмилетняя дочь ранена. Минздрав Краснодарского края позже сообщил, что девочка помещена в реанимационное отделение в состоянии средней тяжести.

Агентство РБК-Украина распространило информацию о том, что крымский мост был атакован надводными дронами, а сама операция была проведена силами военно-морских сил Украины под кураторством СБУ. Прокуратура Крыма взяла на особый контроль расследование ЧП на Крымском мосту.

Позже РИА Новости сообщило, что в Верховной Раде Украины назвали совершившееся в Крыму «победой» и призвали представить причастных к террористической атаке к государственным наградам Украины.

