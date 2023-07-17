Прощай, доллар. Еще две страны отказались от американской валюты во взаимных расчетах

Главы Центробанков Индии и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) подписали меморандумы об использовании в трансграничных операциях и сделках национальных валют: индийских рупий и дирхамов ОАЭ соответственно. В заявлении Резервного банка Индии (RBI), индийского Центробанка, говорится также об усилении экономического сотрудничества между Индией и ОАЭ. Целью соглашения является «создание основы для продвижения использования местных валют для трансграничных транзакций и сотрудничество для связывания их платежных систем и систем обмена сообщениями».

Документы подписали в Абу-Даби главы Центробанков двух стран: Шактиканта Дас и Мохаммед бен Заид аль Нахайян соответственно во время официального визита премьер-министра Индии Нарендры Моди.

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Стороны договорились также об использовании платежных систем и систем передачи сообщений и обслуживании платежных карт RuPay и UAESWITCH.

Нью-Дели сейчас пытается интернационализировать рупию. Кампания по продвижению индийской валюты на международных финансовых площадках начата год назад по распоряжению премьер-министра Индии Нарендры Моди, но пока не может похвастаться особыми успехами. Объемы торговли в рупиях – около 10 млрд рупий (120 млн долларов) остаются крайне низкими в сравнении со всей индийской торговлей, составившими в прошлом финансовом году 1,2 трлн долларов. Тем не менее, подписанные в субботу, 15 мюля, меморандумы облегчат денежные потоки между Индией и ОАЭ, которые являются важным местом работы для сотен тысяч индийцев. На долю Эмиратов в 2020-2021 финансовом году пришлись 18% переводов в Индию от работающих заграницей индийцев. По этому показателю ОАЭ уступают только США. По данным Всемирного банка суммарные переводы работающих заграницей индийцев в прошлом году составили 111,2 млрд долларов.

В настоящее время Индия, третий по величине импортер и потребитель нефти в мире и платит за сырье из ОАЭ в долларах.

Помимо создания альтернативного платежного механизма, расчеты в рупиях также сократили бы транзакционные издержки Индии за счет отказа от конвертации в доллары.

Двусторонний товарооборот между Индией и ОАЭ в 2022/23 году составил 84,5 миллиарда долларов.

Индия стремится заключить аналогичные соглашения в местной валюте с другими странами, поскольку надеется увеличить экспорт на фоне замедления мировой торговли.

Reuters сообщило ранее, что Индия может произвести свой первый платеж в рупиях за нефть компании Abu Dhabi National Oil Co (ADNOC).

«Это очень важный аспект сотрудничества Индии и ОАЭ,- прокомментировал переход на национальные валюты Нарендра Моди.- Он открывает путь к усилению экономического сотрудничества и способствует упрощению международного финансового взаимодействия».