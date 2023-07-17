Инфляционные ожидания россиян резко повысились

Опрос населения инФОМ по заказу Центробанка, проведенный с 3 по 12 июля, показал рост инфляционных ожиданий россиян. Оценка ожидаемой населением в следующие 12 месяцев инфляции повысилась до 11,1% с 10,2% в июне, следует из материалов Банка России.

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По данным ЦБ, этот показатель является максимальным с февраля 2023 года, когда инфляционные ожидания составляли 12,2%.

Наблюдаемая населением годовая инфляция при этом немного снизилась: с 13,9% в июне до 13,8% в июле, что стало наименьшим значением с марта 2021 года.

В опросах инФОМ принимают участие не менее 2 тыс. россиян 105 населенных пунктов в 55 субъектах РФ.

