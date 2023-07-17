Минобороны РФ: Российские войска сорвали попытки наступления ВСУ на двух направлениях

Российская армия отразила попытки наступления ВСУ на Донецком и Краснолиманском направлениях. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. На остальных участках фронта ВС РФ продолжили наносить украинским формированиям огневое поражение.

«На Донецком направлении в результате слаженных и мужественных действий подразделений "Южной" группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии успешно отражены тринадцать атак противника в районе населенных пунктов Берестовое, Белогоровка, Курдюмовка, Первомайское и Марьинка Донецкой народной республики. В ходе боевых действий уничтожено до 320 украинских военнослужащих», — сообщил Конашенков. Помимо этого, по словам генерала, уничтожена боевая техника противника, в том числе — производства США и Польши, а также нанесены удары по складам боеприпасов украинских подразделений.

«На Краснолиманском направлении подразделениями группировки "Центр", ударами авиации огнем артиллерии и тяжёлых огнеметных систем нанесено огневое поражение подразделениям ВСУ в районе населенных пунктов Червонопоповка Луганской Народной республики, Терны, Ямполовка и Григоровка Донецкой народной республики. Отражены две атаки противника в районах населенных пунктов Червоная Диброва и Кармазиновка Луганской народной республики», — проинформировал Конашенков, уточнив, что за сутки уничтожено до 60 украинских военнослужащих, бронированные машины и артиллерийские системы противника.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях наносилось огневое поражение противнику средствами артиллерии и авиации, в результате чего общие потери ВСУ составили до 240 человек личного состава, уничтожены артиллерийские системы, в том числе американского производства, иная техника, ликвидирован склад боеприпасов, пресечена деятельность украинской ДРГ.

На Купянском направлении после огневого поражения противника со стороны «Западной» группировки российских войска противник потерял до 35 человек убитыми, бронированные машины, артиллерию.

На Херсонском направлении, согласно сообщению Минобороны, в течении суток было уничтожено до 40 солдат и офицеров противника, РСЗО «Верба», автомобили, иная военная техника.

Также, сообщает Конашенков, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение 73 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике противника в 68 районах. Средствами ПВО перехвачено три крылатых ракеты Storm Shadow и три реактивных снаряда РСЗО HIMARS. На территории ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей российскими войсками уничтожено 19 БПЛА противника.

Всего, как уточняет Минобороны, с начала СВО российскими войсками уничтожено 455 самолетов, 242 вертолета, 5047 БПЛА, 426 ЗРК, 10731 танк и другие бронированные машины, 1139 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5487 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 11717 единиц специальной военной автомобильной техники.