НАК России: Крымский мост атакован украинскими надводными беспилотниками

Национальный антитеррористический комитет России сообщил на своем сайте, что Крымский мост был атакован надводными беспилотниками Украины.

«В 3.05 двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами осуществлена атака на Крымский мост. В результате совершенного террористического акта повреждена автодорожная составляющая Крымского моста. При этом погибли два взрослых человека и пострадал один ребенок. На месте происшествия работают экстренные службы. Правоохранительными органами проводятся необходимые оперативные и следственные действия», — говорится в сообщении.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ст.205 УК РФ («Террористический акт»).

«В рамках уголовного дела назначены необходимые экспертизы. Следствием устанавливаются лица из числа украинских спецслужб и вооруженных формирований, причастные к организации и исполнению этого преступления», — говорится в сообщении на портале СК РФ.

Напомним, сегодня утром совершена атака на Крымский мост, в результате чего есть жертвы среди мирных граждан, также прервано автомобиьное сообщение между полуостровом и материком. Железнодорожное сообщение к настоящему моменту возобновлено.

