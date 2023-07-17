Новочеркасский завод готовится представить электровоз, аналогов которому нет в России

Новочеркасский электровозостроительный завод (НЭВЗ, входит в состав АО «Трансмашхолдинг») раскрыло планы по презентации нового маневрового гибридного контактно-аккумуляторного электровоза постоянного тока, являющегося первым локомотивом подобного типа в новейшей истории российского транспортного машиностроения. Представление этого локомотива намечено руководством завода на август текущего года, в рамках международной выставки «Продвижение — Экспо-2023», сообщил ТАСС со ссылкой на технического директора предприятия Виталия Кинжигазиева.

«Электровоз ЭМКА2 способен работать на участках без контактной сети, на заряде, который локомотив получает за время нахождения на электрофицированном участке железной дороги. Такие локомотивы предназначены для маневровой работы в больших депо и на пассажирских вокзалах крупных станций, где использование дизельных двигателей нежелательно», — сказал собеседник ТАСС, указав, что локомотив на 90% сделан из отечественных компонентов.

Новочеркасское предприятие также начал подготовку производства нового российского электровоза с повышенной мощностью, который встанет на рельсовые магистрали Восточного полигона РЖД.

«Электровоз 2ЭС9 — двенадцатиостный магистральный грузовой электровоз переменного тока — будет предназначен для обеспечения вождения грузовых поездов на электрофицированных переменным током напряжения 25 кВ участках Восточного полигона Российских железных дорог с максимальной скоростью движения до 120 км/ч», — рассказал Кинжигазиев, отметив, что новый электровоз будет превосходить серийный «Ермак», использующийся сейчас на данном полигоне, повышенной мощностью.