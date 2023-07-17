Эксперты: с покупкой ОФЗ лучше повременить

Падение рынка облигаций началось 29 мая. С того времени дневной график Индекса Мосбиржи гособлигаций, который отражает динамику стоимости наиболее ликвидных выпусков ОФЗ, закрывался ростом всего лишь 4 раза.

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За чуть более чем полтора месяца Индикатор потерял почти 1,9%, что для него является серьезной величиной.

Старший аналитик УК «Первая» Владислав Данилов в интервью «Эксперту» назвал причины распродаж ОФЗ.

«Во-первых, на заседании в июне ЦБ РФ несколько ужесточил сигнал по повышении ключевой ставки. Во-вторых, в июне произошло заметное ослабление курса рубля, которое усиливает проинфляционные риски и увеличивает вероятность более скорого и/или более сильного повышения ключевой ставки. Более того, выходящая статистика по рынку труда и динамике кредитования говорит о сохранении повышенных проинфляицоннных рисков. И, наконец, последние аукционы Минфина по размещению ОФЗ-ПД прошли относительно слабо», — сказал он.

Данилов ждет повышения ставки на совете директоров Банка России 21 июля на 1 п.п. — до 8,5%. Свою позицию он мотивирует тем, что текущие темпы инфляции в последнее время превысили таргет ЦБ РФ, а ускорение роста цен происходит в том числе и за счет устойчивых компонент. Проинфляционные риски заметно усилились — преимущественно из-за ослабления курса рубля, а также сильной динамики кредитования и улучшения потребительских настроений, отмечает эксперт.

Чтобы Банк России смог привести инфляцию к уровню 4%, ужесточение денежно-кредитной политики нужно начинать уже сейчас, поскольку меры регулятора в полной мере сказываются на экономике через 3—6 месяцев, считает аналитик.

Рынок с ним согласен. Сейчас ОФЗ с погашением через год торгуются под доходность около 8,5%. Это говорит о том, что для рынка повышение ставки на процентный пункт не будет сюрпризом, и такой сценарий уже заложен в цены облигаций.

Однако есть и другие мнения. Так, советник генерального директора УК «ПСБ» Николай Рясков заявил «Эксперту», что прогнозирует повышение ключевой ставки в эту пятницу лишь на 0,5 п.п.

Облигационные трейдеры практически уверены, что ЦБ не ограничится увеличением ставки в июле, и продолжит ее поднимать дальше. Именно поэтому они не начинают покупать годовые бонды Минфина под ставку 8,5% годовых, а распродажи на рынке облигаций продолжаются. Сегодня, в частности, Индекс Мосбиржи гособлигаций ближе к закрытию торгов терял около 0,2%. Это одно из самых сильных снижений рынка с начала месяца.

Об ожидании дальнейшего роста ставки свидетельствует и тот факт, что более длинные ОФЗ торгуются еще дешевле. Доходность госбумаг (она обратно пропорциональна цене) с погашением через 4–5 лет превышает 10% годовых, а с погашением более чем через 6 лет — держится в районе 11% годовых.

По мнению Данилова, цикл ужесточения денежно-кредитной политики может продолжиться и далее, а ключевая ставка способна превысить 8,5% в 2023 г., поскольку для приведения инфляции к цели 4% с учетом имеющихся проинфляционных рисков может потребоваться более сильное поднятие ключевой ставки.

Рябов также считает возможным ее дальнейшее повышение в течение года. «Наш примерный ориентир на конец года — 9%», — сказал он.

Исходя из ситуации на рынке, тем инвесторам, кто уже собрался покупать ОФЗ, в том числе на Индивидуальные инвестиционные счета, можно посоветовать повременить. Подготовленные на покупку средства лучше разместить на короткие банковские депозиты, а крупные суммы — в рынок РЕПО с Центральным контрагентом. Здесь процентные ставки близки к ключевой ставке Банка России, а гарантом исполнения сделок фактически выступает Московская биржа.