Предназначение системы «Антипаника»

Современные нормы пожарной безопасности нацелены на недопущение возникновения пожара. Но иногда возгорание может случиться. В таких ситуациях необходимо оперативно эвакуировать людей из здания. Во время эвакуации каждая минута на счету, поэтому тратить драгоценные секунды на поиск ключа к двери совершенно недопустимо.

Требование держать пожарные выходы постоянно открытыми повышает риск незаконного проникновения на объект. Система «антипаника» была разработана специально с целью не допустить злоумышленников и обеспечить людям безопасный оперативный выход из здания при пожаре. Противопожарные двери с «антипаникой» спасли немало жизней и зарекомендовали себя как эффективное средство пожарной безопасности.

Принцип работы системы

Принцип работы конструкции «антипаника» прост. Замок позволяет держать дверь запертой, открыть ее с внешней стороны возможно только с помощью ключа или невозможно совсем. При этом дверь в любой момент может быть открыта с внутренней стороны.

Как правило, механизм «антипаника» представлен замком с нажимной ручкой push bar. Достаточно нажать на ручку, чтобы открыть дверь. Благодаря такой особенности люди смогут моментально попасть на эвакуационный маршрут без необходимости искать ключ. Низкое расположение ручки облегчает использование ребенку или человеку в инвалидной коляске.

Устройство системы

Система «антипаника» представлена двумя разновидностями:

врезная;

накладная.

Врезная система размещается внутри дверного полотна. Из-за специфики установки врезные механизмы ставят преимущественно на производстве, установить его в готовую дверь сложно. Врезные системы отличаются невысокой стоимостью и надежностью, поэтому завод «Двери металл-М» предлагает клиентам именно такие конструкции к установке в противопожарные двери собственного производства.

Накладные системы размещаются на дверном полотне. Закрывающий механизм представлен защелкой, управляемой вручную или дистанционно. Такая система также характеризуется высокой надежностью и может быть установлена на готовую дверь.

Где ставится и как выглядит

Замок «антипаника» чаще всего монтируют на противопожарных дверях. Поскольку система облегчает и ускоряет эвакуацию, то рекомендуется устанавливать ее в местах с высоким скоплением людей – например, в торговых центрах, больницах, офисных и административных зданиях, образовательных учреждениях и так далее. Увидеть систему «антипаника» обычно возможно на путях эвакуации, поскольку нормы пожарной безопасности требуют оснащать эвакуационные выходы этой конструкцией.

Изделие производится из высокопрочных жаростойких металлических деталей. Класс огнестойкости изделия соответствует классу огнестойкости двери. Как правило, нажимная ручка окрашена в красный цвет, что позволяет сориентироваться и обнаружить ручку даже в густом дыму. Система «антипаника» – надежный способ быстро открыть дверь и покинуть здание при пожаре.