Прекращение зерновой сделки: Эрдоган без косметики

Решение о приостановке зерновой сделки, договоренности по которой действовали до 17 июля, было достаточно прогнозируемым, и на эту дату назначили круглый стол в РИА «Новости», на котором обсудили последствия решения. Экономического значения для России отмена сделки не носит, поскольку ни одно из выгодных для нашей страны условий все равно не исполнялось, и последствия будут скорее политическими. Самым первым из них уже стала двусмысленная реакция Турции.

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Утром 17 июля пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил: «Как сказал уже ранее президент, истекает срок. К сожалению, часть, касающаяся России в этой черноморской договоренности, не выполнена. Поэтому действие сделки прекращается». А официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия уведомила Турцию, ООН и Украину о возражении против продления зерновой сделки.

Официальная Анкара ответила, что с сожалением восприняла решение России, но все равно будет содействовать снятию препятствий с экспорта российского продовольствия. И совершенно противоположным образом высказались турецкие СМИ. По информации РИА «Новости», пресса со ссылкой на Анкару сообщила, что зерновая сделка будет продолжаться и без России, а турецкие военные корабли продолжат конвоировать транспорт с украинским зерном.

Нас не должно волновать сожаление Турции

«Мы часто констатируем по самым разным случаям, что партнеры не исполняют своих обязательств, но кроме заявлений ничего не делаем. Это создает у западных бывших товарищей иллюзию, что Россию можно безнаказанно обманывать. Этим же беззастенчиво пользуется и наш давнишний друг Эрдоган, исходя исключительно из своих интересов. Давно пора было перейти на более определенный язык действий», — сказал во время круглого стола чрезвычайный и полномочный посол, профессор НИУ ВШЭ Андрей Бакланов.

«Мы сделали все для того, чтобы Эрдоган победил на выборах в Турции. И топливо загрузили в реактор АЭС "Аккую", и зерновую сделку, которая выгодна только Турции, продлевали. А каков ответ? Сейчас мы наблюдаем, что в Сумской области в приграничной зоне выселяется население Украины. Зачем — не трудно предположить: оттуда готовится удар по двум нашим областям: Брянской и Курской, а удаление Курской АЭС от границ составляет всего 50 км. При этом Эрдоган встречается с Зеленским, заявляет о поддержке Украины, выпускает националистов из полка "Азов", поставляет Киеву БПЛА, которые могут атаковать Курскую АЭС, и строит на Украине завод, чтобы националисты могли сами производить такие БПЛА. После всего этого нас не должно волновать сожаление, которое выражает МИД Турции», — уверен заведующий отделом ШОС Института стран СНГ, военный эксперт Владимир Евсеев.

«Зерновая сделка для России носила исключительно политический характер — характер аванса Эрдогану. Благодаря этой сделке Турция стала одним из ведущих производителей муки. Но Эрдоган и его клан аванс не отработали», — резюмирует директор Международного института новейших государств, доцент Финансовой академии при Правительстве РФ Алексей Мартынов.

Шторм в Черном море

«Если Эрдоган действительно союзник России, то ему ничто не мешает покупать российское зерно и делать из него турецкую муку точно так же, как из украинского зерна, а если он хочет помогать бедным странам, то не понятно, почему он не делал этого до сих пор», — говорит заведующий отделом Ближнего и постсоветского Востока ИНИОН РАН, профессор Дипломатической академии МИД России Владимир Аватков.

По мнению ученого, нужно не просто помогать Эрдогану и усиливать его власть, а понимать, кого мы усиливаем.

«Пока мы этого не понимаем. То, что Эрдоган не пустил к нашему черноморскому побережью американский военный флот, мы сразу же восприняли, как дружеский шаг. Но этот шаг может означать и совсем другое: он просто демонстрирует, кто в доме хозяин», — предполагает Владимир Аватков.

Корреспондент «Эксперта» на круглом столе задал вопрос: может ли Турция под видом зерновой сделки пытаться получить контроль над территорией Украины в Одесской области? Директор Института политических и социальных исследований Черноморско-Каспийского региона Виктор Надеин-Раевский ответил так:

«Нужно понимать, как Турция представляет себе устройство мира. Вспомните фотографию, на которой Эрдоган запечатлен с лидером турецких националистов Девлетом Бахчели, держа в руках карту тюркского мира, и все сразу станет ясно. Удивительно, что министерства иностранных дел России, Украины, Киргизии, Узбекистана, Казахстана и других стран не задали тогда никаких вопросов. Особенно, если учесть, что еще наши переводчики сделали такой деликатный перевод, как тюркский мир, а на самом деле это — карта великого Турана. И Одесса в него, безусловно, тоже входит. После презентации карты вопросы возникли только у Армении, которая понимает, что армянам на этой территории места нет, а ее города называются по-азербайджански», — сказал «Эксперту» ученый.

По его мнению, Россия никогда не должна забывать, о том, что Турция представляет мир именно так, как на этой карте — какими бы дружескими не казались отношения между нашими государствами. Турция выращивает протурецкие элиты в странах бывшего СССР. Есть такие и на украинском Причерноморье. Эти элиты настроены антиевропейски, антиамерикански, но вовсе не пророссийски. И если та же Одесса, которой благодаря географическому положению было бы гораздо лучше жить без Киева, сможет отделаться от Украины при помощи России, то вероятность, что она станет турецкой, вполне высока.

«Турки умеют ждать. Они строят стратегию так, чтобы дождаться, когда противники ослабнут, а потом взять свое. Этого мы никогда не должны забывать», — сказал Надеин-Раевский. Возвращаясь же к зерновой сделке, он отметил, что до прошлого февраля 70% турецкого хлеба выпекалось из российской муки, а теперь ее заместила украинская.

Однако при всех противоречиях между Россией и Турцией, у двух стран есть общий интерес: Ни Анкара, ни Москва не хотят, чтобы на Черном море хозяйничали американцы. По мнению Владимира Евсеева, России следует искать формат «не зерновой» и никак не связанной с чиновниками ООН сделки с Турцией, которая бы позволила двум странам с самыми мощными в регионе армиями и флотами, не сталкиваясь между собой, избежать большого шторма на Черном море, о котором мечтают в США.

Главное — деликатность

По мнению Андрея Бакланова, нужно деликатно, не обостряя отношений, не прекращая строительства АЭС и газопроводов в Турции, дать Анкаре понять, что ее поддержка Украины неуместна, и что завод по производству БПЛА, который Турция строит в городке Васильков Киевской области, будет уничтожен. «Ссориться не нужно, но следует расставлять акценты", — сказал дипломат.

И конечно важно, чтобы в Анкаре знали, что турецких наемников, как и других, мы, в отличие от солдат ВСУ, в плен брать не будем, добавил Владимир Евсеев. А Владимир Аватков посоветовал не перебарщивать — ни с кнутом, ни с пряником.