Пушилин сообщил о планомерных успехах российских войск под Угледаром

Российские войска планомерно оттесняют ВСУ с позиций под Угледаром. Об этом сообщил "Первому каналу" глава ДНР Денис Пушилин. По словам спикера, ситуация на Донецком фронте развивается у худшую для ВСУ сторону.

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На фронте у противника ситуация достаточно тяжелая. На каких-то участках фронта, например на угледарском, идут ожесточенные бои, противник пытается занять позиции. Наши ребята планомерно оттесняют противника и в рамках своих контратак улучшают позиции", - сообщил Пушилин.

Денис Пушилин также рассказал как обстоят дела у наших войск на других участках линии боевого соприкосновения. По его словам, есть успехи в продвижении на марьинском и авдеевском направлениях. Что касается Артемовска, то там ситуация сложная, но контролируемая. "Артемовск отстреливается хаотично, на флангах противник пытался создать для себя удобные ситуации", - сказал он.

Напомним, Россия проводит на Украине специальную военную операцию, целью которой названы защита новых российских территорий, а также денацификация и демилитаризация Украины.