Путину доложили о последствиях украинской террористической атаки на Крымский мост

Владимир Путин принял доклады чиновников правительства относительно ситуации с атакой на Крымский мост. Об этом сообщил СМИ пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Путин принял доклады вице-премьера Хуснуллина, руководителя ФСБ Бортникова, министра транспорта Савельева и главы Крыма Аксенова о последствиях террористической атаки на Крымский мост», — заявил Песков журналистам.

Представитель Кремля также сообщил, что в зону террористической атаки выехал вице-премьер правительства Марат Хуснуллин, который около 19-00 доложит в рамках видеосовещания с президентом обстановку непосредственно с места событий.

«По поручению главы государства Хуснуллин вылетает в регион, после ознакомления на месте с ситуацией президент будет ожидать где-то к семи вечера приблизительно доклада о ВКС, будет совещание», — приводят информагентства слова Пескова.

Напомним, сегодня, после ЧП на Крымском мосту, в результате которого есть жертвы среди гражданских лиц, НАК РФ и Следственный комитет России признали случившееся терактом, совершенным украинскими спецслужбами. В парламенте Украины назвали совершенное «победой».

