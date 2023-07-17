Российские войска активно наступают под Купянском

В Минобороны Украины сообщили о трудностях, возникших у украинской армии на Купянском направлении. Заявление заместителя министра украинского оборонного ведомства Анны Маляр цитируют РИА Новости, со ссылкой на Телеграм-канал украинской чиновницы.

«Враг активно наступает с конца прошлой недели на Купянском направлении в Харьковской области. Сейчас противник осуществляет поиск слабых мест в нашей обороне, активно ведет штурмовые действия», — сообщает Маляр.

Замглавы МО Украины также признает, что ситуация для ВСУ сложная. «Ситуация сложная. Сейчас продолжаются горячие бои», — информирует своих подписчиков Маляр.

Напомним, 4 июня ВСУ начали активные наступательные действия на всех направлениях линии боевого соприкосновения. Украинские вооруженные формирования ввели в бой резервы, вооруженные, у том числе, техникой НАТО. Как констатировал 11 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, противник нигде не достиг своих целей, понеся ощутимые потери. На ряде участков фронта наши войска активно контратакуют.

