Штурмовик Су-25 упал в море возле Ейска

Самолет Су-25 коло 15:00 потерпел крушение недалеко от берега, сообщил оперативный штаб Краснодарского края в своем телеграм-канале.

«По данным ЕДДС Ейского района (единой дежурно-диспетчерской службы — ред.), около 15:00 поступила информация, что неподалеку от берега потерпел крушение самолет Су-25. Жертв и разрушений в результате происшествия нет. По имеющейся информации, пилот катапультировался, его оперативно эвакуировали спасатели», — говорится в сообщении.

Но, как сообщили несколько телеграм-каналов, спасти летчика не удалось — он захлебнулся, запутавшись в стропах, и, хотя спасатели добрались до него, пока он еще был жив, реанимационные мероприятия были безуспешны. Как сообщил ТГ-канал «Mash», у пилота не сработал спасательный жилет.

По предварительной версии, штурмовик упал из-за отказа двигателя, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа. По информации военных, самолет выполнял учебный полет.

Самолеты Су-25 («Грач», по кодификации НАТО — «лягушачья лапа») — бронированные дозвуковые советские штурмовики, эксплуатируются с 1981 года. Их предназначение — поддержка сухопутных войск над полем боя днём и ночью при прямой видимости цели, а также уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно в любых метеоусловиях.