Специалисты сообщили о двукратном росте числа подделок электронной техники на маркетплейсах

С июля прошлого года на российских маркетплейсах удвоилось число поддельных смартфонов, ноутбуков, смарт-часов, наушников, колонок и мелкой бытовой техники компаний, покинувших российский рынок. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные юридического агентства по защите интеллектуальной собственности IQ Technology.

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«Если в 2022 году фальсифицированные смартфоны составляли 12% в общем объеме предложения, то сейчас — уже 31%. В сегменте ноутбуков доля выросла с 22% до 31%, мелкой бытовой техники — с 15% до 34%, смарт-часов — с 35% до 63%, наушников и колонок — с 27% до 69%», — говорится в исследовании агентства.

Всего специалисты проанализировали 15 тыс. карточек товаров в соответствующих категориях на Wildberries, Ozon, «Яндекс Маркете», «Сбермегамаркете» и AliExpress.

«В смартфонах чаще всего подделывают устройства известных брендов, таких как Apple, Samsung и Xiaomi. Подделки выполнены в дизайне оригинала, но имеют отличающиеся размеры и другую операционную систему, если речь идет про устройства Apple, то вместо iOS установлен Android. Коробка выполнена из бумаги низкого качества, а изображение нанесено отличным способом», — рассказал управляющий партнер IQ Technology Александр Логунов.

Контрафактный ноутбук, по его словам, распознать сложнее, так как он отличается от оригинала в первую очередь своим более дешевым содержимым: жестким диском, материнской платой, оперативной памятью и процессором. По данным Логунова, подделки производятся в основном в Пакистане, Китае и Индии.

В Ozon и Wildberries не согласились с такими оценками IQ Technology, подчеркнув, что все трансакции у них отслеживаются. Представители других маркетплейсов отказались от комментариев. Президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов сообщил, что, по их данным, доля подделок на маркетплейсах не превышает 0,1%.

