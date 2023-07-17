Торговля сжиженным природным газом: драка на пьедестале

Мировая торговля сжиженным природным газом в 2022 году выросла в физическом объеме на 6,8%, до 401,5 млн тонн, следует из свежего годового отчета Международного газового союза (IGU World LNG Report 2023). А вот стоимостной объем поставок этого энергоресурса, по ранее обнародованной оценке Международного энергетического агентства (МЭА), удвоился, достигнув 450 млрд долл. Причиной тому послужил колоссальный взлет цен, последовавший вследствие санкционной войны против России, одного из ведущих поставщиков газа на мировой рынок. Средний уровень цен международных поставок СПГ в прошлом турбулентном году, как легко подсчитать, сопоставив цифры IGU и МЭА, подскочил в 1,9 раза — с 598 до 1120 долларов за тонну.

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Жертвой противостояния России и Европы стали поставки российского трубопроводного газа на европейский рынок: они рухнули в 2022 году почти вдвое — со 167 до 86 млрд кубометров (с учетом Великобритании и Турции). Образовавшуюся «дыру» стали затыкать сжиженным газом, одновременно заметно, процентов на 15%, сократив потребление газа в целом (хотя и ценой чувствительной деиндустриализации).

Сегодня потребление природного газа в мире составляет чуть менее 4 трлн кубометров (или 2,9 трлн тонн) в год. Из них более 1,2 трлн кубометров опосредовано международной торговлей. Таким образом, хотя в трансграничных поставках продолжает преобладать трубопроводный газ, доля СПГ быстро растет, достигнув в прошлом году уже 45% (и 14% мирового потребления).

Неуклонно расширяются и «клубы» производителей и потребителей СПГ. В прошлом году Мозамбик стал 20-й страной-экспортером СПГ, а число стран-импортеров достигло 48, пополнившись Германией и Филиппинами.

Русских и папуасов — не победить

Изменилась и расстановка сил среди экспортеров, и емкость рынков-импортеров. Самым агрессивным игроком мирового рынка сжиженного газа после 2015 года выступают США. Итогом американской сланцевой революции стал избыток дешевого газа, который было решено сжижать и экспортировать. За семь последних лет американцы построили семь заводов по крупнотоннажному сжижению газа — их мощности выросли с нуля до 88 млн тонн в год — это ровно половина прироста мировых производственных мощностей по сжижению газа в 2016—2022 гг.

Топ-5 крупнейших мировых экспортеров СПГ по направлениям поставок в 2022 году

В прошлом году Штаты сместили Катар на третье место крупнейших экспортеров, поставив на мировые рынки 80,5 млн тонн — на 10,5 млн тонн больше, чем в 2021 году, и почти догнав лидера — Австралию (80,9 млн тонн). Россия сохранила за собой четвертую позицию в списке крупнейших экспортеров СПГ, увеличив поставки с 29,6 до 33 млн тонн. Наша страна, несмотря на СВО и санкционную войну, запустила новый, хотя и небольшой (1,5 млн тонн в год) завод «Газпром СПГ «Портовая». Кроме того, продолжил наращивать выпуск завод «Ямал СПГ», построенный международным консорциумом во главе с «Новатэком» на полуострове Ямал. По итогам 2022 года «Ямал СПГ» отгрузил 21 млн тонн сжиженного газа (около 5% мирового производства) — при проектной мощности своих четырех технологических линий 17,4 млн. тонн.

Россия вместе с Папуа Новой Гвинеей является рекордсменом по уровню загрузки своих мощностей по производству СПГ. Согласно отчету IGU, ,в обеих странах она составляет 120% при среднемировом значении 89%. Высокоэффективная эксплуатация наличных мощностей позволяет России опережать Малайзию по производству и экспорту СПГ. Последняя поставляет на мировые рынки 27,3 млн тонн (5-е место в мире) при наличных мощностях по сжижению в 31,1 млн тонн (4-е место).

США снова в выигрыше

Значительные подвижки имели место в прошлом году и в «клубе» импортеров СПГ. Большую часть года придерживаясь максималистской политики нулевой терпимости к COVID-19, Китай сохранял локдауны и вынужденно сократил спрос на газ, что отразилось на сокращение поставок СПГ в эту страну на 15,2 млн тонн, до 63,7 млн. В результате Япония вернула себе отобранное Китаем годом ранее звание крупнейшего покупателя СПГ в мире, хотя объем импорта оказался чуть ниже значений 2021 года — 73,6 против 74,9 млн тонн. Третьим крупнейшим покупателем осталась Южная Корея, импортировавшая 47,1 млн тонн СПГ (+0,6 млн тонн к 2021 году).

Топ-5 стран крупнейших импортеров СПГ по источникам поставок в 2022 году

А вот ниже в списке покупателей произошла серьезная перетряска. Возмутителями спокойствия стали крупные европейские страны-потребители газа. С седьмого на четвертое место поднялась Франция, увеличившая импорт СПГ в 2,1 раза, до 25,6 млн тонн. С шестой на пятую ступеньку переместилась Испания, нарастившая поставки на 53%, до 21,1 млн тонн. Шестую и седьмую позицию по импорту СПГ заняли неевропейцы — Тайвань и Индия (20,3 млн тонн и 19,4 млн тонн соответственно).

В целом Европа (ЕС-27, Великобритания и Турция) увеличила импорт СПГ в 2022 году сразу на 50,4 млн тонн, до 126,6 млн тонн, покрыв тем самым 85% «недостачи» российского трубопроводного газа. Причем почти девять десятых прироста (43,9 млн тонн СПГ) пришлось на шесть стран — Францию, Великобританию, Испанию, Нидерланды, Бельгию и Италию.

Главным бенефициаром этого вынужденного скачка европейского спроса на СПГ стали США, которые в прошлом году увеличили поставки в Старый Свет в два с половиной раза, до 55,2 млн тонн, за один год увеличив свою долю на европейском рынке сжиженного газа с 29% до 44%. Даже если исходить из среднемировых цен прошлого года (по факту в Европе они были заметно выше, чем в Азии, мотивируя даже ряд азиатских покупателей реэкспортировать небольшие объемы СПГ в Европу), то Америка заработала в прошлом году на поставках сжиженного газа в Старый Свет 62 млрд долларов.

Импорт и здесь заместим

По итогам прошлого года Штаты заняли доминирующее место в пятерке самых емких европейских рынков сжиженного газа — Франции, Испании, Великобритании, Нидерландов и Турции. В Италии США вторые после Катара, в Бельгии — третьи после Катара и России.

Наша страна занимает третье место по поставкам СПГ в Европу — после США и Катара, — увеличив в прошлом году поставки на континент на 2 млн тонн, до 14,8 млн, что, правда, ввиду резкого расширения рынка, не позволило удержать позиции: наша доля на европейском рынке СПГ по итогам 2022 года сократилась с 17% до 12%.

В Азии Россия — третий, после Австралии и Малайзии, игрок на японском СПГ-рынке (7,05 млн тонн, рыночная доля 9,6%), четвертый, после Австралии, Катара и Малайзии, на китайском (6,34 млн тонн, 10% рынка), шестой в Тайване и седьмой в Корее.

Ближайшие планы развития отечественной отрасли крупнотоннажного сжижения достаточно амбициозны. Согласно заявлениям компании «Новатэк», в конце нынешнего года должна произойти отгрузка первой партии СПГ с нового, уже четвертого в России СПГ-завода «Арктик СПГ-2» на полуострове Гыдан. После выхода этого предприятия на полную мощность в 19,8 млн тонн, который должен произойти по графику в 2026 году, российские экспортные мощности увеличатся до 53 млн тонн, а наша доля на мировом рынке СПГ вырастет с нынешних 8% до 10%.

Но еще более важно отметить развернувшийся процесс импортзамещения в отрасли — и в сфере разработок собственного основного оборудования для СПГ-заводов, и в области налаживания оригинальных технологий крупнотоннажного сжижения. Месяц назад «НоваТЭК» запатентовал собственную технологию сжижения природного газа на основе смешанных хладагентов «Арктический микс». Последняя разработана для реализации крупнотоннажных проектов на базе оснований гравитационного типа с производительностью одной технологической линии свыше 6 млн т в год.