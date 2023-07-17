В Киргизию завезли рабочих из Дубая, чтобы достроить Дом правительства

Киргизии «от безысходности» пришлось нанять рабочих из Дубая, чтобы успеть достроить новый Дом правительства в Бишкеке к саммиту глав стран СНГ, который состоится в октябре. По словам президента Киргизии Садыра Жапарова, местные строители работали всего пять часов в день, а все остальное время обедали, сидели в телефоне и ходили на перекур, передает 24.kg.

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«На объекте работали около 500 кыргызских рабочих. Работали по 5 часов в день вместо положенных 8 часов. В субботу, несмотря на рабочий день, не приходили, могли пропасть и в понедельник. Из пяти часов работы час у них уходил на обед, еще час на телефон и столько же на перекур. Работу, которую завершают иностранцы за день, нам не удается закончить и за неделю. От безысходности нам пришлось нанять рабочих из Дубая, которые приехали в Бишкек», — заявил Жапаров.

Новое здание Дома правительства возводится на месте снесенной гостиницы «Иссык-Куль». Власти планировали завершить строительство до сентября, чтобы в октябре принять там президентов стран СНГ на саммит.

«Говорят, рабочих мест нет, а на те, что есть, не идут. Если и идут, потом уходят. Говорят, работа сложная, но им ведь оплачивают труд», — добавил глава государства.

Ранее председатель правительства Киргизии Акылбек Жапаров жаловался на нехватку строителей. Чтобы быстрее достроить «Белый дом», власти хотели ввести трехсменный график работы, но строителей удалось набрать только на две смены. При этом оплата, по его словам, предлагалась хорошая, с премиями.

