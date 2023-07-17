В Кремле заявили о прекращении зерновой сделки

Действие зерновой сделки прекращено, заявил в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Фактически черноморские договоренности прекратили свое действие сегодня», — цитирует Пескова РИА Новости.

Как отметил представитель Кремля, часть договоренностей, касающихся России, не выполнена до сих пор. Он добавил, что Россия «вернется к реализации этой сделки незамедлительно», как только российские условия будут выполнены.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова позже подтвердила слова пресс-секретарь президента, сообщив в своем телеграм-канале о том, что Россия сегодня уведомила Украину, Турцию и Секретариат ООН о возражении Российской Федерации против продления зерновой сделки.

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Напомним, зерновая сделка — международное соглашение между Россией, Турцией, Украиной и ООН, заключённое в июне 2022 года, согласно которому Россия обязалась не препятствовать вывозу зерна из украинских черноморских портов. Российское руководство неоднократно предупреждало участников сделки о том, что в случае игнорирования интересов РФ сделка может быть остановлена.