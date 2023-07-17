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В Кремле заявили о прекращении зерновой сделки

17 июля 2023, 12:13

Россия «вернется к реализации этой сделки незамедлительно», как только российские условия будут выполнены

FLICKR.COM – ФОТОБАНК

Действие зерновой сделки прекращено, заявил в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Фактически черноморские договоренности прекратили свое действие сегодня», цитирует Пескова РИА Новости.

Как отметил представитель Кремля, часть договоренностей, касающихся России, не выполнена до сих пор. Он добавил, что Россия «вернется к реализации этой сделки незамедлительно», как только российские условия будут выполнены.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова позже подтвердила слова пресс-секретарь президента, сообщив в своем телеграм-канале о том, что Россия сегодня уведомила Украину, Турцию и Секретариат ООН о возражении Российской Федерации против продления зерновой сделки. 

«Эксперт» готовит более подробную информацию и комментарии.

Напомним, зерновая сделка международное соглашение между Россией, Турцией, Украиной и ООН, заключённое в июне 2022 года, согласно которому Россия обязалась не препятствовать вывозу зерна из украинских черноморских портов. Российское руководство неоднократно предупреждало участников сделки о том, что в случае игнорирования интересов РФ сделка может быть остановлена. 